《愛的榮耀》藍葦華娶2個老婆累慘 「小妾」錦雯崩潰大哭
金鐘男星藍葦華在民視八點檔《愛的榮耀》飾演黑道大哥「蔡龍」，金盆洗手後經營營造公司，事業順風順水，家庭也幸福美滿，劇中的大小老婆及女兒也陸續登場，飾演大老婆「陳淑女」的是姚黛瑋，飾演小老婆「吳春香」的是錦雯，藍葦華表示這一次角色雖然說大享齊人之福，但每一位角色都牽制住他，生活以奉「Happy Wife, Happy Life」（老婆開心，生活舒心）為宗旨。
記者羅凌筠／綜合報導
藍葦華演的「蔡龍」在外工作時面惡心善，回家要討好老婆跟女兒，不過角色具有喜感，讓他演出時都很喜悅。尤其造型浮誇又穿著木屐演出，讓雙腳整個大解放，算是自在愜意，他說拍戲每天都很舒心，工作環境很好，加上劇本細膩，他忠於原創，按劇本所寫演出即可。
首次加入民視八點檔的錦雯，特別演出小三「吳春香」，她在第1天外景拍攝的尾聲崩潰大哭，她說因為自己很久沒有拍八點檔，這一次來民視壓力很大，由於多日未能好好休息，反覆讀劇本，加上求好表現，讓她情緒崩潰。
錦雯早在藍葦華還是新手演員時就已經跟他合作過，她當時就覺得他表演很出色，一直疑惑為何他的演技未能得到大眾肯定，直到他獲獎之後，她說這證明了「我的眼光真的很好」；而另一位搭檔是前輩姚黛瑋，由於姚的台語不流暢，所以看她苦讀劇本，真的為她捏把冷汗，但畢竟薑是老的辣，靠她獨特的功力過關斬將，她也提到姚黛瑋昔日在《綜藝萬花筒》的雙人組合：「檳榔姐妹花是經典，而我非常敬重她。」
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