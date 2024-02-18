前AOA最辣瑜伽老師酉奈結婚了！曬絕美婚紗告白「TWICE作曲家」
南韓女團AOA是FNC娛樂所打造的人氣女團，前成員酉奈，自退團後轉型經營YouTube頻道，並且考到瑜伽教練資格，她常在社群分享超性感的瑜伽照片。今年1月就被爆出，她即將與合作過ITZY、TWICE等夯團的作曲家姜正勳結婚，而婚禮就辦在今（18）日，先前她在IG上分享了一系列婚紗美照，並感性告白新郎：「是個溫暖的人。」她們的婚禮僅開放親朋好友參加，並未對外發出邀請。
記者張芸婷／綜合報導
新郎姜正勳是韓國演藝圈中知名作曲家，他曾製作過許多膾炙人口的歌曲，包括SISTAR19〈Ma Boy〉、Wanna One〈To Be One〉、TWICE〈Heart Shaker〉和ITZY〈DALLA DALLA〉等，在業界算是小有名氣。
酉奈以團體AOA出道後，曾參與戲劇及音樂劇演出，過去以藝名「e.NA」參與過許多詞曲創作，與老公的所屬音樂團隊「星星們的戰爭（별들의 전쟁）」合作過，兩人因此結緣。
酉奈的婚禮將在今天舉行，對此酉奈也在IG上曬出一系列婚紗照，並親自向外界傳達結婚消息，她表示「我有了想一起度過一生的人，他是位在我辛苦、崩潰的瞬間，能讓我重新站起來、非常溫暖的存在。」並感謝粉絲自她出道以來長久的支持，兩人婚禮則是以非公開型式舉辦。
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