Rain被抓包沒戴與金泰希婚戒！理直氣壯公開原因「反正都知道了」

前AOA最辣瑜伽老師酉奈結婚了！曬絕美婚紗告白「TWICE作曲家」　

▲前AOA「最辣瑜伽老師」酉奈結婚了！她在IG曬一系列婚紗美照，並感性留言告白新郎及感謝粉絲多年來的支持。（圖／酉奈IG）
▲前AOA「最辣瑜伽老師」酉奈結婚了！她在IG曬一系列婚紗美照，並感性留言告白新郎及感謝粉絲多年來的支持。（圖／酉奈IG）

記者張芸婷／綜合報導

南韓女團AOA是FNC娛樂所打造的人氣女團，前成員酉奈，自退團後轉型經營YouTube頻道，並且考到瑜伽教練資格，她常在社群分享超性感的瑜伽照片。今年1月就被爆出，她即將與合作過ITZY、TWICE等夯團的作曲家姜正勳結婚，而婚禮就辦在今（18）日，先前她在IG上分享了一系列婚紗美照，並感性告白新郎：「是個溫暖的人。」她們的婚禮僅開放親朋好友參加，並未對外發出邀請。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲酉奈陸續在IG分享絕美的婚紗照，向外界傳達結婚消息。（圖／酉奈IG）
▲酉奈陸續在IG分享絕美的婚紗照，向外界傳達結婚消息。（圖／酉奈IG）
新郎姜正勳是韓國演藝圈中知名作曲家，他曾製作過許多膾炙人口的歌曲，包括SISTAR19〈Ma Boy〉、Wanna One〈To Be One〉、TWICE〈Heart Shaker〉和ITZY〈DALLA DALLA〉等，在業界算是小有名氣。

酉奈以團體AOA出道後，曾參與戲劇及音樂劇演出，過去以藝名「e.NA」參與過許多詞曲創作，與老公的所屬音樂團隊「星星們的戰爭（별들의 전쟁）」合作過，兩人因此結緣。

▲酉奈曬出婚紗照，感性向新郎告白，並感謝粉絲的支持。（圖／酉奈IG）
▲酉奈曬出婚紗照，文中提及對粉絲的感謝。（圖／酉奈IG）
酉奈的婚禮將在今天舉行，對此酉奈也在IG上曬出一系列婚紗照，並親自向外界傳達結婚消息，她表示「我有了想一起度過一生的人，他是位在我辛苦、崩潰的瞬間，能讓我重新站起來、非常溫暖的存在。」並感謝粉絲自她出道以來長久的支持，兩人婚禮則是以非公開型式舉辦。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

女星退出AOA變最辣瑜伽老師！小可愛太緊　飽滿曲線炸出

噴鼻血！曾莞婷深V婚紗「不能再低」　轉身視角超有料

「神話」Andy海量婚紗照放閃！小9歲主播老婆美到不像話

快訊／大S、具俊曄婚紗照曝光　她穿白紗被摟肩甜炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞