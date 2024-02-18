睽違2563日贏球！邱丹再見安打 樂天桃猿3:2逆轉羅德終止10連敗
樂天桃猿今（18）日在石垣島出戰千葉羅德海洋隊，推出日籍先發鈴木駿輔主投，他投2局無失分，不過樂天在3局推出張梓軒中繼失分，雖然一度由毛英傑4局敲出內野滾地球追平，但羅德隊5局由井上晴哉高飛犧牲打，打下超前分，還好9局下樂天鐘玉成高飛犧牲打，加上邱丹再見安打，最終樂天以3:2逆轉羅德，終止石垣島對戰10連敗，以及兩軍對戰11連敗。
記者吳政紘/石垣島報導
樂天桃猿加上前身Lamigo桃猿，在石垣島上次贏球是2017年2月11日，也是兩軍當時第一戰，但中間經過2年疫情肆虐，2023年恢復後，加上昨天輸球，樂天已累積10連敗。
此役樂天推出日籍強投鈴木駿輔先發，對上熟悉的日職球員，鈴木駿輔發揮他「日本獨立聯盟第一強投」本色，面對羅德二軍為主球員，他順利2局無失分，安全下莊。
但張梓軒上場中繼出狀況，被植田將太敲出長打後，山本大斗左外野安打先馳得點，之後樂天在4局下由邱丹安打開啟攻勢，滿壘狀況下，毛英傑擊出內野滾地球，差點形成雙殺，但也幸運追平。
雖然羅德隊一度再領先，但9局下樂天鐘玉成高飛犧牲打追平，邱丹再見安打建功，最終以3:2逆轉勝。
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