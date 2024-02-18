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PLG／林書豪、林書緯缺陣！國王97:112慘輸領航猿　曼尼高破紀錄

▲林書豪、林書緯、牧倫斯和蘇士軒皆缺陣，獲得復出資格的戴維斯也因感冒未上，儘管曼尼高以17次助攻，打破隊友林書豪的單場助攻紀錄，國王終場仍以97:112吞下敗仗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.18）
▲林書豪、林書緯、牧倫斯和蘇士軒皆缺陣，獲得復出資格的戴維斯也因感冒未上，儘管曼尼高以17次助攻，打破隊友林書豪的單場助攻紀錄，國王終場仍以97:112吞下敗仗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.18）

記者黃建霖/新北報導

P.League+今（18）日進行新北國王主場對決桃園領航猿的比賽，國王這一場陷入嚴重的傷兵潮，林書豪、林書緯、牧倫斯和蘇士軒皆缺陣，獲得復出資格的戴維斯也因感冒未上，儘管曼尼高以17次助攻，打破隊友林書豪的單場助攻紀錄，國王終場仍以97:112吞下敗仗。

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▲新北國王曼尼高對上桃園璞園領航猿傳出破聯盟紀錄單場17次助攻，原本紀錄保持人是現在同隊的林書豪傳出的16次。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.18）
▲新北國王曼尼高對上桃園璞園領航猿傳出破聯盟紀錄單場17次助攻，原本紀錄保持人是現在同隊的林書豪傳出的16次。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.18）
儘管林書豪、林書緯和牧倫斯等隊內得分榜名列前茅的球員都因傷沒有打，但此役首節國王的進攻狀態絕佳，在開賽6分鐘內攻下23分，該節打完以37:34領先。不過次節領航猿加強防守，回敬15:7的攻勢反超比數，盧峻翔半場攻下21分，楊敬敏19分，領航猿以68:55領先，68也締造隊史半場的得分紀錄。

▲新北國王總教練萊恩。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.18）
▲新北國王傷病眾多，也讓總教練萊恩在調兵遣將上很頭痛。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.18）
易籃再戰後，國王靠7投4中的三分球，打出21:7的攻勢，一度反超比數；但在那之後球隊手感下滑，被領航猿反打一波14:0的高潮，結果三節打完還是有12分的落後。末節國王單調的進攻模式，難以創造好的出手質量，在主場分數越輸越多，比賽勝負也大致底定。

曼尼高這一場單場送出17次助攻，打破聯盟例行賽球員單場助攻紀錄，原紀錄保持人為鋼鐵人的林書豪16次，曼尼高這一場還有15分9籃板。楊敬敏得到24分，王柏智12分。

▲新北國王楊敬敏對上桃園璞園領航猿攻下26分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.18）
▲新北國王楊敬敏對上桃園璞園領航猿攻下26分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.18）
領航猿方面，盧峻翔攻下29分，沃許本23分13籃板，周儀翔這一場發揮出色，回歸後越打越果斷，得到16分7助攻。

▲新北國王王柏智單場投進三顆三分球攻下14分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.18）
▲新北國王王柏智單場投進三顆三分球攻下14分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.18）

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