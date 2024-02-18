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中職／曾峻岳狂飆147公里！富邦悍將熱身賽　王念好也敲長打發威

▲曾峻岳狂飆147公里！富邦悍將藍白賽，王念好也敲長打發威。（圖／富邦悍將提供）
▲曾峻岳狂飆147公里！富邦悍將藍白賽，王念好也敲長打發威。（圖／富邦悍將提供）

記者吳政紘/綜合報導

富邦悍將今（18）日在稻江訓練基地進行春訓首場隊內藍白熱身賽，因應今年中職加快比賽節奏的規定，今天也在熱身賽首次啟用投球計時器，教練團實際觀察實戰情形，也在比賽中即時和選手討論及提醒，加速適應今年的新規則。

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悍將今天比賽分為悍將藍、悍將白兩隊對決，1局上藍隊范國宸敲出安打打回兩隊第1分，3局王念好敲出二壘打帶有2分打點擴大領先，4局下辛元旭獲得保送，王苡丞、高捷安打串連，為白隊追回1分。

7局上藍隊孔念恩、高國麟連續安打，葉子霆敲出安打送回2分，王正棠再接力敲安送回單局第3分，最終藍隊以6：1擊敗白隊拿下勝利。

藍隊王正棠、范國宸、孔念恩單場敲出2安打，葉子霆、王念好、戴培峰和高國麟也都有安打表現，其中王念好為有2分打點的二壘打，白隊敲安球員則有劉俊豪、辛元旭、王苡丞和高捷。

投手部分兩隊各8名投手各負責1局投球，白隊先發投手江國豪投1局飆出2次三振失1分，藍隊先發投手陳仕朋則是1局無失分，後援投手白隊王尉永僅用5球製造三上三下，藍隊曾峻岳關門完成三上三下，最快球速147公里。

今天的練習賽首度在實戰中啟用投球時鐘，投手教練郭勇志表示，「今年在春訓開始就有開始準備，今天看起來雖然沒有人違規，但有少數投手節奏比較慢一點，會再協助選手作修正，練習雖然就有測投球秒數，但實際比賽還是有落差，接下來需藉由比賽適應，讓節奏更明快。」

本季起中職規定投手投球秒數限制為壘上無人20秒、有人時25秒，投手教練郭勇志說：「教練團和選手之間也會持續討論，尤其投捕手之間要更了解對方，就能讓節奏更明快，接下來的對外自辦賽及官辦熱身賽，相信會讓選手們更快進入狀況。」

富邦悍將在結束本日的隊內練習賽後，下週21日將與統一獅於亞太棒球村、23日與台鋼雄鷹於稻江訓練基地進行對外練習賽。

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