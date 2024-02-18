中職／曾峻岳狂飆147公里！富邦悍將熱身賽　王念好也敲長打發威

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7局上藍隊孔念恩、高國麟連續安打，葉子霆敲出安打送回2分，王正棠再接力敲安送回單局第3分，最終藍隊以6：1擊敗白隊拿下勝利。
藍隊王正棠、范國宸、孔念恩單場敲出2安打，葉子霆、王念好、戴培峰和高國麟也都有安打表現，其中王念好為有2分打點的二壘打，白隊敲安球員則有劉俊豪、辛元旭、王苡丞和高捷。
投手部分兩隊各8名投手各負責1局投球，白隊先發投手江國豪投1局飆出2次三振失1分，藍隊先發投手陳仕朋則是1局無失分，後援投手白隊王尉永僅用5球製造三上三下，藍隊曾峻岳關門完成三上三下，最快球速147公里。
今天的練習賽首度在實戰中啟用投球時鐘，投手教練郭勇志表示，「今年在春訓開始就有開始準備，今天看起來雖然沒有人違規，但有少數投手節奏比較慢一點，會再協助選手作修正，練習雖然就有測投球秒數，但實際比賽還是有落差，接下來需藉由比賽適應，讓節奏更明快。」
本季起中職規定投手投球秒數限制為壘上無人20秒、有人時25秒，投手教練郭勇志說：「教練團和選手之間也會持續討論，尤其投捕手之間要更了解對方，就能讓節奏更明快，接下來的對外自辦賽及官辦熱身賽，相信會讓選手們更快進入狀況。」
富邦悍將在結束本日的隊內練習賽後，下週21日將與統一獅於亞太棒球村、23日與台鋼雄鷹於稻江訓練基地進行對外練習賽。