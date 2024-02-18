NBA／新美國夢幻隊將成型！Haliburton、AD也承諾會參加巴黎奧運
本周末NBA眾星齊聚印第安納州準備參加全明星賽，美國媒體報導指出，印第安納溜馬的明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、湖人的當家中鋒「AD」戴維斯（Anthony Davis）在場邊接受訪問時，都表明了自己想要代表國家出征巴黎奧運的決心，也讓原先就有「詹皇」LeBron James、杜蘭特（Kevin Durant）的「新美國夢幻隊」逐漸成形。
記者林之越/綜合報導
其實早在此前，AD就曾在隊友LeBron James發出邀請時表態，如果美國隊邀請他，那他就會參加，並表示自己只是在等待一個邀請。本次明星賽前，再度同時和Tyrese Haliburton被媒體問到此事，AD也再次篤定的表示願意參賽。
而地主球星Tyrese Haliburton則是回答道：「我的目標是為美國隊效力，直到我打不了球，如果我接到電話要出發，我就會去那裡（巴黎奧運）。」此外，Tyrese Haliburton其實去年就曾代表美國參加在菲律賓舉辦的世界盃男籃賽事。
兩人目前數據都在NBA前段班，保持健康的AD本季出賽52場，場均可以拿下24.9分、3.8助攻還有誇張的12.2籃板、2.5阻攻；另一方面，Tyrese Haliburton雖然季中遭遇傷勢只出賽43場比賽，但場均拿下21.8分、3.9籃板，並傳出11.7次助攻。
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