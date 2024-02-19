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才休一天就上班！7-11厚乳拿鐵買1送1　星巴克、星冰樂也買一送一

▲補班後只休一天就上班，本周咖啡優惠別錯過，7-11一招喝厚乳拿鐵買一送一，星巴克周一限定指定那堤、星冰樂買一送一。（圖／業者提供）
▲補班後只休一天就上班，本周咖啡優惠別錯過，7-11一招喝厚乳拿鐵買一送一，星巴克周一限定指定那堤、星冰樂買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

因應周六補班，學生、上班族只休一天又上班上課，讓「藍色星期一」（Blue Monday）更Blue了，最需要來杯提神咖啡幫自己打氣。全家便利商店今（19）一日限定，單品咖啡第2杯9元，7-11靠一招爽喝厚乳拿鐵買1送1，星巴克更接地氣，不只那堤買一送一，連摩卡可可碎片星冰樂也能半價開喝。

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🟡全家便利商店

📍APP｜限2月19日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家門市、APP都有單品咖啡2杯119元，不過APP可線上寄杯跨店領。（圖／翻攝畫面）
▲全家週一單品日，第2杯9元可寄杯。（圖／翻攝畫面）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至2月20日
大杯以上指定飲品任選第2杯半價，以大杯美式、大杯拿鐵舉例換算。

◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）

📍APP｜即起至2月20日
◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）

◾特大杯拿鐵買5送2 ，7.1折（原價70元、特價50元）

◾風味系列指定冰飲任4杯168元，6.5折（原價65元、特價42元） 
品項包含：皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／可可歐蕾

◾中杯精品美式3杯168元，7折（原價80元、特價56元）

◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡任3杯168元，7折（原價80元、特價56元）

◾青梅冰茶／優格好多青任4杯168元，7折（原價60元、特價42元）

▲7-11線上寄杯開工日接棒，開跑多杯組168案型。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯有多杯組168案型。（圖／業者提供）
🟡LINE禮物
◾7-11大杯熱卡布奇諾咖啡加1元多1件，5.1折（原價55元、特價28元）點此購買

◾7-11大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折，（原價65元、平均33元）點此購買

◾7-11青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、平均30元）點此購買

▲LINE禮物有7-11咖啡買一送一。（圖／手機截圖）
▲LINE禮物有7-11咖啡買一送一。（圖／手機截圖）
🟡萊爾富

📍門市、APP｜即起至2月28日
◾特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）

◾特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）

▲（圖／萊爾富）
▲萊爾富祭出特濃美式、特濃拿鐵寄杯買20送20。（圖／萊爾富提供）
🟡星巴克
2月19日一日限定，上午11時至晚間8時至全台星巴克門市，買兩杯特大杯指定飲料，其中一杯由星巴克招待。買一送一活動品項包括：特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、栗子風味那堤、椰奶那堤。

▲星巴克2月19日一日限定買一送一。（圖／業者提供）
▲星巴克2月19日一日限定買一送一。（圖／業者提供）

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