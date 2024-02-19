才休一天就上班！7-11厚乳拿鐵買1送1　星巴克、星冰樂也買一送一

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜限2月19日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至2月20日
大杯以上指定飲品任選第2杯半價，以大杯美式、大杯拿鐵舉例換算。
◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）
📍APP｜即起至2月20日
◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買5送2 ，7.1折（原價70元、特價50元）
◾風味系列指定冰飲任4杯168元，6.5折（原價65元、特價42元）
品項包含：皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／可可歐蕾
◾中杯精品美式3杯168元，7折（原價80元、特價56元）
◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡任3杯168元，7折（原價80元、特價56元）
◾青梅冰茶／優格好多青任4杯168元，7折（原價60元、特價42元）
🟡LINE禮物
◾7-11大杯熱卡布奇諾咖啡加1元多1件，5.1折（原價55元、特價28元）點此購買
◾7-11大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折，（原價65元、平均33元）點此購買
◾7-11青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、平均30元）點此購買
🟡萊爾富
📍門市、APP｜即起至2月28日
◾特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）
🟡星巴克
2月19日一日限定，上午11時至晚間8時至全台星巴克門市，買兩杯特大杯指定飲料，其中一杯由星巴克招待。買一送一活動品項包括：特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、栗子風味那堤、椰奶那堤。