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哈孝遠揭「搭機耍特權」真相！狠批爆料者太業餘：鬧事早就被抓了

▲哈孝遠陪老婆搭飛機去加拿大多倫多工作，卻被爆料利用特權施壓，他火大反嗆爆料者太業餘。（圖／中天綜合台提供）
▲哈孝遠陪老婆搭飛機去加拿大多倫多工作，卻被爆料利用特權施壓，他火大反嗆爆料者太業餘。（圖／中天綜合台提供）

記者江芷稜／綜合報導

藝人哈孝遠2018年與空姐妻子瑄瑄結婚，婚後育有一子，過得相當幸福，有時候老婆奔波工作，他有空的話就會愛相隨，瑄瑄曾曬出他去年跟著飛去加拿大多倫多，坐在商務艙享用美食的照片，過得非常享受，未料後來被人爆料他利用特權搭機，還對地勤人員大吵大鬧，哈孝遠最近上《小明星大跟班》揭發內幕，反嗆爆料者「蠻業餘的」，講一堆不可能發生的事汙衊他，要是真的鬧事早就被抓了。

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▲哈孝遠（左）岳父母在外欠債，傳出黑道找上門，哈孝遠只好攜著妻兒搬出家門。（圖／小哈&瑄瑄～是在哈劉臉書）
▲哈孝遠（左）和老婆瑄瑄2018年結婚後感情非常好。（圖／小哈&瑄瑄～是在哈劉臉書）
根據《鏡週刊》報導，爆料者去年說哈孝遠利用特權搭機，因為體重破百超重，受到承載規定限制，一度搭不了飛機，他在櫃檯對地勤人員大吵大鬧，還搬出空姐老婆是座艙副事務長的名號，最後拉掉別人的行李，才能順利搭機，造成他人不便。

▲哈孝遠被指控利用老婆瑄瑄（右）的特權，施壓地勤讓自己登機，但他出面喊冤。（圖／翻攝自「小哈&瑄瑄～是在哈劉」FB）
▲哈孝遠被指控利用老婆瑄瑄（右）的特權，施壓地勤讓自己登機，但他出面喊冤。（圖／翻攝自「小哈&瑄瑄～是在哈劉」FB）
▲哈孝遠（右）否認航空公司有體重破百不能搭機的限制，強調自己是最後一個才登機。（圖／翻攝自「小哈&瑄瑄～是在哈劉」FB）
▲哈孝遠（右）否認航空公司有體重破百不能搭機的限制，強調自己是最後一個才登機。（圖／翻攝自「小哈&瑄瑄～是在哈劉」FB）
哈孝遠則澄清，自己買的是員工優待票，價格的確優惠很多，但絕對沒有耍特權，因為該種類機票必須等待所有旅客辦好手續，確認還有空位才能搭乘，自己是最後一個上飛機的人。他在節目上一吐怨氣，狠嗆：「我覺得這個爆料者蠻業餘的，講一堆不可能發生的事，在歐美的機場，你一咆哮航警馬上來，再來這班飛機是從多倫多飛回台灣，裡面一堆台灣人，如果真的在那邊鬧，我早就被拍下來了。」

▲哈孝遠（左）和空姐妻子瑄瑄（右）於2018年結婚。（圖／翻攝自瑄瑄IG）
▲哈孝遠（左）表示眷屬票有優惠，但必須最後登機，不會抬出空姐妻子瑄瑄（右）的名號施壓。（圖／翻攝自瑄瑄IG）
他還原整起事件的經過，「眷屬票要等到關櫃後，確定有空位才有資格拿票，那我們也確認確實有空位，但地勤說因為他們有額外載一些貨，可能有載重問題上不了飛機，但我等到最後他還是有給我登機證，那就表示這一切都沒問題」，強調搭機一切都符合規定，沒有使用特權。

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