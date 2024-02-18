哈孝遠揭「搭機耍特權」真相！狠批爆料者太業餘：鬧事早就被抓了
藝人哈孝遠2018年與空姐妻子瑄瑄結婚，婚後育有一子，過得相當幸福，有時候老婆奔波工作，他有空的話就會愛相隨，瑄瑄曾曬出他去年跟著飛去加拿大多倫多，坐在商務艙享用美食的照片，過得非常享受，未料後來被人爆料他利用特權搭機，還對地勤人員大吵大鬧，哈孝遠最近上《小明星大跟班》揭發內幕，反嗆爆料者「蠻業餘的」，講一堆不可能發生的事汙衊他，要是真的鬧事早就被抓了。
記者江芷稜／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，爆料者去年說哈孝遠利用特權搭機，因為體重破百超重，受到承載規定限制，一度搭不了飛機，他在櫃檯對地勤人員大吵大鬧，還搬出空姐老婆是座艙副事務長的名號，最後拉掉別人的行李，才能順利搭機，造成他人不便。
哈孝遠則澄清，自己買的是員工優待票，價格的確優惠很多，但絕對沒有耍特權，因為該種類機票必須等待所有旅客辦好手續，確認還有空位才能搭乘，自己是最後一個上飛機的人。他在節目上一吐怨氣，狠嗆：「我覺得這個爆料者蠻業餘的，講一堆不可能發生的事，在歐美的機場，你一咆哮航警馬上來，再來這班飛機是從多倫多飛回台灣，裡面一堆台灣人，如果真的在那邊鬧，我早就被拍下來了。」
他還原整起事件的經過，「眷屬票要等到關櫃後，確定有空位才有資格拿票，那我們也確認確實有空位，但地勤說因為他們有額外載一些貨，可能有載重問題上不了飛機，但我等到最後他還是有給我登機證，那就表示這一切都沒問題」，強調搭機一切都符合規定，沒有使用特權。
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