曾公開談臨死遺言！納瓦尼紀錄片呼籲俄國民眾「千萬別放棄」

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2022年的紀錄片《納瓦尼事件簿》（Navalny）曾在去年拿下美國第95屆奧斯卡金像獎最佳紀錄長片獎項肯定，當時加拿大導演羅赫（Daniel Roher）記錄下納瓦尼與調查新聞媒體「Bellingcat」合作揭露2020年派往毒害他的俄羅斯聯邦調查局（FSB）特務過程。
片尾，納瓦尼被問及如果他被殺，他想向俄羅斯人民傳達什麼訊息時，他先是用英文回答，「我的回答很簡單，那就是『不要放棄』」，接著當他被提問能否以俄語向觀眾們說些話時，納瓦尼呼籲俄羅斯人民千萬不要放棄，「如果他們決定殺死我，就代表我們已經足夠強大」、「不准放棄，永遠記得我們是一股被這些惡人壓迫的龐大力量」、「要讓邪惡勝利的必要條件就是，善良的人們什麼都不做。所以，不要無所作為」。
該紀錄片由CNN影業（CNN Films）和HBO Max一同製作，納瓦尼的妻子尤利雅（Yulia Navalnaya）與導演羅赫（Daniel Roher）在獲獎後曾一同上台致詞，尤利雅在致詞時稱「我的丈夫因說實話而入獄，我的丈夫為了捍衛民主而入獄」，如今噩耗傳出後，尤利雅在出席德國慕尼黑安全會議上表示，蒲亭及其同夥最終將無法逃避懲罰，「我希望蒲亭和他周圍的每個人知道，他們將為對我們國家、我的家庭所做的一切負責，這天將很快到來」。
俄羅斯時評家指出，納瓦尼明知會接受刑獄仍自願返回俄羅斯，正是實踐他「無須畏懼蒲亭獨裁政權」的座右銘，以自身鼓吹人們起身反抗。在紀錄片結尾，納瓦尼對著鏡頭說，「我們沒有意識到我們實際上有多強大」，接著露出淺淺的微笑。