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直擊／FTISLAND超高師弟出道前先來台灣表演！主唱長相複製李洪基

▲FTISLAND師弟團台灣首亮相，圖為主唱金京俊。（圖／記者吳翊緁攝）
▲FTISLAND師弟團台灣首亮相，圖為主唱金京俊。（圖／記者吳翊緁攝）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓經紀公司「FNC娛樂」旗下樂團FTISLAND李洪基、李在真、崔敏煥今（18）日來台舉辦「2024 FTISLAND LIVE 'HEY DAY' IN TAIPEI」演唱會，下午5點開場前，他們未出道的師弟團金京俊、金信、李炫抒、Joshua率先於4點20分現身暖場，這也是他們第一次公開表演，初體驗直接獻給台灣，表演獲得5000人好評。

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▲FTISLAND師弟團台灣首亮相。（圖／記者吳翊緁攝）
▲FTISLAND師弟團第一次公開亮相，預計明年出道。（圖／記者吳翊緁攝）
「FNC娛樂」將於明年推出4人新樂團，成員確定為主唱金京俊、吉他手金信、貝斯手李炫抒、鼓手Joshua，平均身高180公分，團名預計3月公開，尚未出道的他們搶先來台表演，第一次公開亮相便獲得台灣媒體與歌迷一致好評。

新男團暖場帶來3首歌，總計表演10分鐘，主唱金京俊跟鼓手Joshua皆表示很感謝師兄FTISLAND給予機會，讓他們站在大舞台上表演，感到幸福與榮幸。此外，主唱金京俊的長相令台灣粉絲公認「神似李洪基」，帥度備受討論，高人氣指日可待。

▲FTISLAND師弟團台灣首亮相。（圖／記者吳翊緁攝）
▲FTISLAND師弟團今晚擔任暖場嘉賓。（圖／記者吳翊緁攝）

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