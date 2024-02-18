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PLG／戴維斯禁賽期滿！因感冒未上　萊恩賽後談國王傷兵回歸時間

▲新北國王中鋒戴維斯今（18）日已經過了禁賽期，有資格參加國王對戰桃園領航猿的比賽，不過他此役並未被登錄。（圖／新北國王提供）
▲新北國王中鋒戴維斯今（18）日已經過了禁賽期，有資格參加國王對戰桃園領航猿的比賽，不過他此役並未被登錄。（圖／新北國王提供）

記者黃建霖/新北報導

P.League+新北國王中鋒戴維斯今（18）日已經過了禁賽期，有資格參加國王對戰桃園領航猿的比賽，不過戴維斯此役並未被登錄，原因是身體感冒未恢復。賽後國王總教練萊恩談及此事，也做出回應。

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戴維斯如今41歲，出生於美國加州洛杉磯，現效力於PLG新北國王，後於2013年以《中華民國國籍法》的特殊功勳事由，歸化中華民國國籍成功並放棄美國國籍。之前他因為涉及跟前妻家暴事件，對方申請保護令，戴維斯跟對方因小孩扶養問題有所拉扯，之後因普通傷害罪遭桃園地方檢察署起訴。在今年5月他因為違反家暴保護令，被警方依現行犯逮捕，經桃園地檢署複訊獲10萬元交保。

今天戴維斯已經有資格在PLG出賽了，不過他此役並未被登錄在球員名單之中，但他因為在農曆春節期間生病，目前狀況還未恢復，所以這一場不會打。除了他之外，林書豪、林書緯、牧倫斯也缺陣。

萊恩賽後被問到傷兵以及今天戴維斯沒有登錄的情況，直言這些缺陣的球員都沒有回歸時間表，不過戴維斯應該是最接近的，「下周沒有比賽，讓我們有多一些調整機會，希望之後的比賽有1、2名球員可以回歸。」

▲新北國王總教練萊恩。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.18）
▲新北國王總教練萊恩。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.18）

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