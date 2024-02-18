直擊／FTISLAND崔敏煥自提離婚 李洪基：沒關係啦歡迎恢復單身喔
南韓知名樂團FTISLAND由李洪基、李在真、崔敏煥組成，今（18）日下午5點在台北流行音樂中心舉辦「2024 FTISLAND LIVE 'HEY DAY' IN TAIPEI」演唱會，即使他們一年內來了3次，5000張門票依舊完售，人氣非凡。場上，崔敏煥自動提到去年12月4日離婚的事，李洪基安慰道：「沒關係沒關係！Welcome to solo！」非常歡迎崔敏煥恢復單身。
記者陳雅蘭／台北報導
今晚演出的第3首歌，是FTISLAND的經典代表作《I Hope》，但在開唱時李洪基不慎滑倒撞倒麥克風架子，李在真作勢生氣打李洪基，笑翻全場。事實上，FTISLAND曾在2023年4月、8月來台開唱，2場演出都在TICC舉辦，當時他們多次表示希望下次來台「能在更大、能站著的場地表演」，今天願望終於實現，李洪基說：「今天久違用站著的方式跟大家見面，非常開心！之前你們（坐著）也太爽了吧，今天可以玩的很嗨！」
崔敏煥跟女團LABOUM前成員律喜於2018年結婚，育有1子2女，卻在去年12月4日宣布離婚；今場上崔敏煥自動提到此事，他表示：「大家好我是崔敏煥，去年見過2次面，現在是新年年初，再見到大家很高興，沒有來演出的這段期間，我發生了一些事情！」李洪基隨即接話：「沒關係沒關係！Welcome to solo！」崔敏煥感激回道：「因為大家給我支持鼓勵，所以我得到很大力量。」
李洪基對於去年連2次在TICC舉辦演出耿耿於懷，他再度表示：「去年見了2次面，今年以這樣的新巡迴見面，真的很開心見到大家，這次不是上次那個傾斜場地真的太棒了。我不是擔心別的，因為怕太開心大家會摔下來！」結果大家不相信，紛紛喊出「喔～」，李洪基故作生氣：「你們現在是不相信我嗎？但今天的場地，跟我們以往表演的場地真的很類似，能常常見面真的很開心，如果我們又來開唱，你們還會來嗎？約定喔！」
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