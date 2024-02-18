PLG／國王傷兵潮嚴重！李愷諺為幫助球隊帶傷打 萊恩賽後也無奈
P.League+新北國王隊本季在林書豪加盟後，被視為是奪冠大熱門，但季中他們飽受傷兵所苦。今（18）日對戰桃園領航猿，本土後衛李愷諺甚至主動請纓帶傷上陣，但仍舊以97:112輸球，目前在聯盟龍頭之爭中，暫時落後給福爾摩沙夢想家。
記者黃建霖/新北報導
國王傷兵滿營，今天這場比賽就有林書豪、林書緯、蘇士軒、牧倫斯等人缺陣，戴維斯也因為感冒未恢復而沒上，球隊戰力大減。萊恩賽後無奈地說：「輸球不有趣，我們今天有一些小目標達到，但就是必須在既有名單下找到贏球的方式。」
而這一場傳出17次助攻、打破聯盟單場紀錄的曼尼高則說，「破紀錄很酷，我的隊友能投進球，讓我有機會挑戰紀錄，但球隊還是輸球了。這一場我有5次失誤，希望在這個賽季能持續調整，降低失誤率。」
國王目前的傷病情況嚴重到李愷諺為了幫助球隊，因此選擇帶傷上陣，因足底筋膜炎所苦的他，今天得到10分4籃板4助攻，賽後受訪時坦言身體還是有些不舒服。
李愷諺表示，「傷病就是無法避免，球隊現在很低潮，上一場不能幫球隊，今天選擇跳出來打。本來預計還要再休一周的，其實我前幾天也都沒有練球，因傷訓練沒有做完，狀況不好一點也不意外。」