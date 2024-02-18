PLG／周儀翔復甦砍下16分！自認「還可更好」 卡總致謝體能教練
P.League+桃園領航猿球星周儀翔今（18）日對上新北國王打出好表現，切、傳、投都有亮眼的發揮，賽後周儀翔表示自己近期的狀態還不錯，開始能做到以前能做的事，也特別感謝隊友和教練團的支持，自認表現還可再更好。周儀翔本季出賽7場，場均6分2助攻。
記者黃建霖/新北報導
周儀翔在年前回歸後，近2場越打越好，最明顯的改變就是他在場上打得更果斷和積極，兩戰分別拿到9分和16分，屢創本季新高，賽後他表示自己狀態確實還不錯，此役能贏球主要是大家針對個人防守都很努力去達到教練團的要求。
「我認為自己還可以更好。最近自己的狀態可以慢慢回來，離不開教練和隊友的支持，之後還必須要去努力地去提升。」談到此役自己加強出手侵略性，周儀翔直言近幾年打球模式比較不一樣，而現在他「只是做到以前會做的事情」，之後也要盡量去調整，把這樣的表現維持住。
周儀翔賽後被沃許本等隊友潑水慶祝，露出笑容，看起來心情相當不錯。在他回到台灣職籃打球後，外界一直對他有很深期待。但因為傷病影響，他的狀態一直未能回到巔峰，就看在領航猿手下他能否找回自信和表現。
領航猿總教練卡米諾斯賽後透露，周儀翔能找回狀態的一大原因，在於求對體能教練劉年傑不斷努力幫他調整，甚至國王後衛李愷諺也會請後者幫忙治療，因此認為周儀翔今天打出好表現，他想給教練團成員一些感謝。