才因金融詐欺遭重罰！川普開賣「永不投降」金球鞋 要價1.2萬元
美國前總統川普（Donald Trump）極可能代表共和黨再次角逐2024大選，但他本身的官司訴訟案件爭議也越來越多，日前他才遭美國紐約州法院裁定涉嫌金融欺詐和誇大淨資產，需支付罰款近3.55億美元（約新台幣111億元），隔一天就傳出決定販賣要價399美元的「川普官方運動鞋」，不僅限量發售1000雙，上頭還繡上代表川普名字的字母「T」瞬間被搶購一空。
國際中心楊智傑／綜合報導
《CNN》指出，川普在週六（17日）於費城球鞋展「Sneaker Con」活動上推出一款自己的品牌球鞋，這雙取名為「永不投降」（Never Surrender High-Tops）的金色高筒運動鞋，根據官方網站介紹，這雙鞋款限量銷售一千雙，不僅在鞋子兩側繡有川普的「T」還有其專屬編號，每雙要價399美元（約新台幣1.2萬元）。
在球鞋展上開賣後數小時內，「永不投降」金色球鞋已經售罄，此外川普也推出兩款較為平價的中筒運動鞋，分別命名「T - Red Wave」、「POTUS 45」，兩者皆定價為199美元（約新台幣6230元）。
報導指出，川普前一天遭美國紐約州法院裁定，須支付約3.55億美元（約新台幣111億元）罰款，以及約1億美元（約新台幣31億元）的衍生利息，並禁止在紐約從事業務3年。專家認為，這對家財萬貫的川普來說或許有能力支付，但對於現金流來說必定是帶來了巨大壓力，川普可能需要變賣某些資產才能支應巨額罰款。
專家認為愛面子的川普應該不樂意藉由出售資產來籌錢，然而考慮到川普身上還有其他官司，加上曠日費時的上訴期間仍會持續增加利息金額，未來川普財務壓力恐愈來愈重。