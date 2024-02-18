幻藍小熊赴韓受訓！經紀公司「租江南區40坪住所」 打造專屬宿舍
從選秀節目《未來少女》出道成團的「GENBLUE幻藍小熊」，於龍年開春宣布正式踏上韓國出道「晉升之路」，開啟韓國首爾展開3個多月的受訓之旅，她們所屬的「天空娛樂」大家長們，則是特別在韓國江南區租下40坪的住所，打造宿舍與專屬練習室。面對說了好久的韓國行終於展開，每位團員在拿到機票的那一剎那都直呼：「好像收到入伍徵召令！感覺要出發去當兵一樣緊張，真的是既期待又怕受傷害！」其中成員「最美國中生」Nico離開台灣時，看到媽媽哭了，自己也忍不住哽咽。
記者吳雨婕／綜合報導
前往韓國高唱「女兵日記」的GENBLUE幻藍小熊，在出發前遇到最大的困難竟是整理行李，面對3個月的遠征之旅，每位女孩幾乎把自己的「家當」全都上身，每位成員的行李箱幾乎都是塞好塞滿，從禦寒衣物、保健食品到沐浴用品，甚至連木吉他、陪睡娃娃都帶去韓國， 讓經紀人看到後直搖頭笑說：「每個人都像是在搬家，超級誇張！」最讓大家佩服的就屬團長容容，除了衣服、配件外還帶了假髮，此外光是鞋子就帶了10雙，收納功力之高，讓團員們看完都大力讚賞容容是團體中的「空間管理大師」。
GENBLUE幻藍小熊的成員平均年齡不到19歲，都是第一次到海外接受長時間訓練，也因此每個團員的爸媽都特別來送行自己的女兒，也讓出發前的氛圍格外的離情依依，幾乎每位成員都在機場跟家人「抱緊處理」上演「十八相送」的情節。其中年紀最小、有「最美國中生」稱號的Nico看到媽媽哭了自己也忍不住紅眼眶，她表示：「可能因為我第一次要出遠門這麼久，爸媽都很不捨，但為了追夢，我會努力做到最好給他們看！」
而GENBLUE幻藍小熊所屬的「天空娛樂」的3位大家長王維皓、于傳勇、金智湖也前來迎接女孩們，在韓國一肩扛起照顧9位團員工作及食衣住行，3人在首爾當地娛樂經紀公司最集中江南區租下近40坪的住所打造女團的全新宿舍及專屬練習室，只見每位女孩們一到宿舍後不禁直呼「太夢幻！」
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