陳美鳳回應撞臉王心凌！被酸「甜心教主情何以堪」 親吐心中苦惱
演藝圈的凍齡女神陳美鳳，67歲依舊水噹噹，搭配百變的假髮造型，多次撞臉韓團BLACKPINK女神Lisa、王心凌，最近她的一張演出宣傳海報出爐，迷濛眼神與微笑弧度，與王心凌更是如出一轍，網友看了驚訝無比，直呼「乍看以為王心凌」，讚嘆女神的美貌，也有人嘆息「甜心教主情何以堪」，陳美鳳也大方回應了。
記者江芷稜／綜合報導
台北流行音樂中心21日舉辦《來一杯音樂釀的酒──我是女聲》音樂會，邀請陳美鳳、李明依和黃韻玲一起小酌暢談維持美麗的祕密，宣傳海報上陳美鳳以短髮造型搭配閃亮色系的衣服，跟王心凌的甜美指數不相上下，被多人誤認成「甜心教主」王心凌，陳美鳳今（18）日在臉書發文回應，「很多人留言說很像王心凌，也有人說王心凌情何以堪呢」，坦言已經看到大家的留言。
對於與王心凌臉孔激似的言論，陳美鳳不以為意，表示自己苦惱的是當天的髮型，「鳳鳳現在好猶豫當天要短髮出現？還是長髮？」並邀請大家到場和她喝一杯，分享人生的故事。好友們紛紛讚美她短髮俏麗、長髮嫵媚，什麼造型都好看，不必在意別人評論，楊繡惠誇她「360度0死角，完美」，網友們也說陳美鳳更火辣，和王心凌各有優勢。
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