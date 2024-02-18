屏東熱博突破150萬人次　共享親子野餐活動

屏東熱帶農業博覽會自2月3日起，至今已超過150萬名遊客造訪。在今（18）日的活動中，在蘭光森林區舉辦了一場充滿溫馨的親子野餐甜蜜遊活動，與沈浸在森林花藝之美中的家人增進了彼此間的情誼。屏東縣長周春米親臨現場與民眾熱烈互動，並表示熱帶農業博覽會還有半個月的精彩活動，歡迎全國好朋友趕快前來屏東，白天逛熱博，晚上賞燈會，一同享受最美好的屏東春節饗宴。
記者莊全成／屏東報導
周春米分享他對於屏東熱博會的開心之情，並提到縣府團隊提供的可愛泰迪熊野餐受到熱烈的歡迎，其中一個五代同堂的大家庭更是共同參與。強調野餐日活動讓人們在充滿陽光、綠樹、和春節氣氛的環境中，認識到熱帶農業博覽會是一個放鬆身心靈、享受大自然的好地方。整個29天的博覽會活動提供了豐富的體驗，包括Ｑ萌的泰迪熊3D彩繪稻田、瓜果長廊、食農體驗區等，為大家創造美好的回憶，共享幸福快樂的時光。
周春米也邀請到娛樂界的小鹿、阿甘以及藝人張家瑋一同推播19個特色館區，透過手作蘭花體驗營造輕鬆愜意的氛圍。除了美麗的花藝佈景可供拍照，還提供各式導覽服務和手作DIY體驗課程。活動現場同時舉辦蘭花畫作義賣，所得全數將捐贈給公益團體，為野餐日增添更多意義。
農業處表示，考慮到今年博覽會場域較大，特別提供免費接駁車服務以便參與民眾輕鬆遊玩。同時，也設立了預約制的復康巴士，為行動不便的旅客提供貼心的乘載服務。呼籲民眾多多搭乘大眾運輸前來，以避免交通壅塞，提升旅遊便利性。