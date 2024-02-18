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台北燈節普渡風花燈爆紅！朝聖「眾神降臨」人潮曝：快比主燈多了

▲台北燈節中的「眾神保庇（龍）平安」的花燈爆紅，吸引大批人前往朝聖。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北燈節中的「眾神保庇（龍）平安」的花燈爆紅，吸引大批人前往朝聖。（圖／記者葉盛耀攝）

記者潘毅葉盛耀／綜合報導

昨（17）日晚間2024台北燈節「龍躍光城」盛大開幕，展區中的焦點除了主燈「城現光龍」之外，一組被民眾笑稱是普渡風的「眾神保庇（龍）平安」花燈，也意外爆紅，今（18）日晚間前往現場朝聖人潮也曝光：「人快比主燈多了！」

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▲「眾神保庇（龍）平安」花燈，反倒因為本次爭議而爆紅，吸引大批民眾到場朝聖拍照。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「眾神保庇（龍）平安」花燈，反倒因為本次爭議而爆紅，吸引大批民眾到場朝聖拍照。（圖／記者葉盛耀攝）
2024台北燈節「龍躍光城」昨（17）日盛大登場，但展區內民眾的注目焦點，卻完全被一展普渡風的「眾神保庇（龍）平安」花燈所吸引，因為花燈上站滿了21個神似紙紮人的神仙花燈，晚上開燈後，瞬間成了提早過中元節普渡的氛圍，因此也掀起民眾兩極評價。

但危機也是轉機，今（18）日晚間《NOWnews今日新聞》記者實際前往「眾神保庇（龍）平安」花燈擺設的現場，卻目睹大批民眾慕名而來，現場朝聖人潮甚至已經快要搶過主燈「城現光龍」的風采。

▲大批民眾高舉手機，拍下被認為像「普渡風」的眾神保庇花燈。（圖／記者葉盛耀攝）
▲大批民眾高舉手機，拍下被認為像「普渡風」的眾神保庇花燈。（圖／記者葉盛耀攝）
事實上「眾神保庇（龍）平安」花燈，事由民間禮儀公司「先泰」所設計並參與展出。作者周師傅也曾吐露創作理念：「眾神保庇（龍）平安的創作風格，在中南部的宮廟慶典，是很常見，就是傳統廟會民俗中的建醮花燈或藝閣花車的人物 之原形，採用已被快消失的民俗文化做為元素。首次在台北展出，因為台北人比較少看見這樣的民俗風格之元素，也越來越少見了，才會引起誤解」，也希望藉此次事件，喚起民眾對文化保存的重視。

而對於部分民眾對於這組花燈抱持負面評價，周師傅心態也不受影響：「作品有人想看，才會有評價討論，這樣才會吸引更多人前來台北燈節特地觀看，就是這作品最大的真正成功價值，它已經不再是靜態的花燈而已，而是賦予了話題性，充滿了知名度」。

▲2024台北燈節「龍躍光城」今日正式展開，點燈儀式吸引許多民眾前往參與欣賞。（圖／記者朱永強攝）
▲2024台北燈節「龍躍光城」的主燈「城現光龍」。（圖／記者朱永強攝）
而除了台北燈節的「眾神保庇（龍）平安」花燈之外，其實「先泰」禮儀公司也有在本次在台南舉辦的台灣燈會中策展花燈，主題是府城在地「台灣奇案陳守娘」的故事，同樣富有歷史人文的意義。

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