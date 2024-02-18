蔣萬安點名高雄辣椒粉 議員諷：原料來源是新北、請侯友宜備詢
針對台北市長蔣萬安點名高雄問題辣椒粉，是否也要請高雄市長陳其邁赴立法院備詢一事，高雄市議員林智鴻今（18）日拿出衛生局公文諷刺，問題辣椒粉的原料來源是新北市，看來蔣萬安是要請新北市長侯友宜到立法院備詢。
記者陳佩君／台北報導
台糖瘦肉精風波延燒，國民黨立院黨團要求行政院長陳建仁赴立院專案報告，民進黨立委林俊憲則主張，依憲法邀台中市長盧秀燕到立法院備詢，蔣萬安反問，若立委能質詢地方首長，議會是否也可以質詢行政院長？這完全是亂了套，不符憲法相關體制；他也說，若盧要到立院備詢，那其他縣市的食安問題，包括高雄辣椒粉，是否可找市長陳其邁去立院備詢？
對此，林智鴻出示衛生局相關公文，表示蔣萬安所說的「蘇丹紅成分辣椒粉」一事，源頭是新北市廠商輸入，高雄市衛生局在接獲新北市衛生局通知後，第一時間啟動就清查流向並對外公布，下架回收相關產品 。
林智鴻質疑，蔣萬安作為台北市長，說得每一句話都是媒體焦點，這次為了清楚黨內異己，運用隔山打牛的招式，消費高雄，清除未來黨內競爭對手侯友宜，高招的手法令人瞠目結舌。
林智鴻諷刺，蔣萬安下次要進行國民黨未來黨內領導人競爭，應該要與黨內競爭者直球對決，要相害侯友宜市長，不需要拉陳其邁市長下水。