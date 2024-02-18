影／絕殺你的絕殺！蔣淯安逆襲三分彈空響 海神118:117氣走雲豹
T1聯盟高雄全家海神隊今（18）日繼續在主場迎戰台啤永豐雲豹，本場比賽堪稱經典之戰，雲豹克服10分落後，倒數2.6秒靠著蔣淯安三分球1分逆轉比數，但海神庫薩斯在0.7秒上演絕殺，終場海神就以118：117氣走雲豹，豪取6連勝，也一舉衝上聯盟龍頭。
記者路皓惟/綜合報導
雲豹在首節表現出色，憑藉三分球10投6中超高命中率，其中蔣淯安個人貢獻10分，幫助雲豹以30：23領先。比賽進入第二節，海神吹起反攻號角，靠著庫薩斯、瓊斯和艾倫在禁區內得分，加上胡瓏貿5分貢獻，將比分追至53：56，以3分落後進入中場休息。
第三節，海神隊林任鴻表現神勇，4次出手全數命中，包括砍進3記三分球，單節獨得11分，幫助海神以86：81逆轉超前。
第四節，海神隊一度將比分差距擴大，雲豹在洋將克羅馬和蔣淯安帶領下逐漸追分。在比賽剩下1分13秒時，雲豹隊仍落後9分，但強森先是飆進三分球，接著蔣淯安關鍵的「三分打」逐步縮小了分差。
比賽進入最後2.6秒，蔣淯安投進了超前的三分球，本以為雲豹將鎖定勝局，未料庫薩斯又投進絕殺球，用「絕殺你的絕殺」為這場比賽畫下了戲劇性的句點。
此戰庫薩斯和瓊斯各拿23分，胡瓏貿16分，于煥亞15分，林任鴻13分；雲豹部分，蔣淯安繳出25分、6助攻，克羅馬攻下25分，林信寬拿下生涯新高的21分。
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