中國民眾春節夯「南北互換」 收假返程機票卻接連暴漲直呼買不起
農曆新年假期面臨尾聲，不少中國民眾在長假期間搭飛機到海南島觀光度假，卻沒事先購買返程機票，如今面臨機票需求暴漲、價格飆升至人民幣1萬至2萬，就連知名中共黨員也在微博抱怨「飛回北京機票太貴了」，不少中國網友見狀也忍不住感嘆這種「受困海南」的景象宛如關門打狗。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國春節8天假期進入尾聲，中國文化和旅遊部統計發現，今年中國民眾出遊「南北互換、東西互跨」特別明顯，統計稱自春運開始以來北方居民紛紛南下，南方居民到北方滑雪、賞冰成為新時尚，《央視新聞》更在報導中提到2024年春節假期期間，全國民航累計運輸旅客1799.2萬人次，日均運輸旅客224.9萬人次，創歷史新高。
隨著搭飛機出遊的比例愈來愈高，今年也有不少旅客在微博平台上抱怨到海南島觀光後，假期結束之際卻驚覺返程機票暴漲，有旅客發現當初起飛至海南島的機票價格才人民幣1、200元，相當於新台幣440元至880元，現在卻連從海南三亞機場飛回湖南省衡陽南嶽機場，都要人民幣2萬1090元（約新台幣9.28萬元），還有一家5口想從海南飛回烏魯木齊，卻發現機票價格已經上漲至人民幣10萬人民幣元，相當於新台幣44萬元。
中共黨員司馬南17日也在微博透露，人在海南的他原先受邀至俄羅斯駐中國大使館參加愛國者日活動，但由於飛回北京的票實在是太貴了，「因此是去不了了」。
此外，中國文化和旅遊部也公布了2024年春節假期民航熱門機場，包含廣州白雲、北京首都、深圳寶安、上海浦東、成都天府、昆明長水、重慶江北、北京大興、西安咸陽、杭州蕭山等。