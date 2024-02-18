俄情報官曾視察監獄！傳一度關閉監視設備 2天後納瓦尼猝逝
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭號政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日驚傳在北極圈內流放地的牢獄中猝逝，納瓦尼過去已多次遭蒲亭政權追緝，更遭疑受蒲亭下令的俄羅斯聯邦安全局（FSB）投毒，如今有俄羅斯獨立媒體指出，在納瓦尼去世前，曾有高級官員視察流放地監獄，還一度關閉了獄內監視監聽設備，懷疑與納瓦尼的死亡有關。
國際中心楊智傑／綜合報導
現年47歲的俄羅斯反對派領袖、被稱為「蒲亭眼中釘」的前律師納瓦尼16日在北極圈「極地狼」（Polar Wolf）監獄散步後失去知覺隨即死亡，由於死因不明官方至今尚未將其遺體轉交給家屬，外界多批評是蒲亭無法忍受讓他最直言不諱的對手活著的風險，認定是其下手除掉頭號政敵。
保護俄羅斯監獄中囚犯權利、俄羅斯反貪腐的「Gulagu.net」日前指出，納瓦尼去世2天前，俄羅斯聯邦安全局署名官員就曾前往北極流放地IK-3聯邦監獄視察，甚至在視察過程中關閉部份安全攝影機和監聽設備，相同消息也在聯邦監獄管理局（FSIN）在當地機構的另一份報告中得到證實。
此外，「Gulagu.net」還提到，克宮宣布納瓦尼死訊的速度快得「令人心生疑惑」，若按照官方公佈死亡時間來看，納瓦尼猝逝後短短2分鐘監獄就發表聲明，接著4分鐘後國營Telegram亦公布其死訊，再來7分鐘後克里姆林宮發言人佩斯科夫就向外界公開了這項死訊，人權組織則指出，「速度這麼快代表著一切都是事先計畫、協調好的，直到監獄管理局發布了新聞稿前的每分、每秒都是如此。」