UBA／超級大黑馬！美和科大首度晉六強　爆冷64：60斬殺文化大學

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美和也六強賽首役上半場領先世新後，持續扮演攪局黑馬，未來3戰依序對佛光、臺師、北市大，3隊誰被她再咬一口，可能付出超大代價，乃至損及四強門票。
頂著膝蓋舊傷、且小感冒，陳千惠先發撐37分鐘得16分7籃板7助攻，含決勝的第四節，她及許可微獲後衛莊陳琳助攻連開文化後門，她連拿重要6分，她說：「首晉複賽已很滿意，戰績對我們並非最重要，且沒有壓力，我們享受比賽，一場一場打，也不會想太多，但沒有包袱的球隊才可怕，未來3戰也一貫如此心態。」
一樣先發37分鐘的許可微飆29分6籃板，第四節9分含最後12.7秒4罰中3底定江山，她說：「首戰複賽，我們設定至少拿1勝，但因預賽輸世新、文化、北市大很多分，因而比較想抓臺師、佛光，不意今天卻先贏文化，壓根不敢想。」
雙胞胎許可微、許可欣及陳千惠，都是文化轉來，此役「棒打老東家 」，許可微說：「儘管心中有些微妙，但公私分明，既然離開文化，且已經兩年，三度碰頭，肯定就是全力以赴，我們3人及另一對雙胞胎蔡幸瑜、蔡幸瑄，跟文化的鄭慧慈、曾萱儀、邱敬恩，都出身永仁高中，今天如同另一次永仁內戰，但一樣互不相讓。」
許可微說，開胡第一勝後，有機會當然也想第二、三勝，因而往後三戰依然不會手軟、但不給白己壓力。
陳千惠說：「本季個人最後一年，每一場都是我的倒數計時，而可微、可欣不只一次告訴學妹，一定要讓學姊我圓夢，今天大家終於做到，堪稱我UBA生涯極富意義的一勝，雙胞真的如同是我的左右天使。」
教練顏君彰說：「設定拿一勝，但瞄準後三場，沒到才第二場就贏球，隊史首勝贏文化，的確很爽。」