UBA／史詩3OT卻成為命運黃金交叉　世新開啟王朝、跨季11連勝佛光

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累計1勝1敗的佛光李宜樺15分、黃意娟10分，大一菜鳥潘姿佑生涯最高的4火鍋，教練楊淑淨說，積極度不夠，雖吞跨5季對世新11連敗，但碩二後衛「一姊」梁瑜玲，昨天重返9年前她仍是高市七賢國三生，寫下JHBL國中聯賽女甲史上「大三元」第一人的「幸運寶地」基隆體育館，卻先率佛光1分逆襲北市大，99學年起連14季、隊史15度晉四強，機率不低。
不健忘的話，108學年佛光尋求二連霸，預賽先輸世新，複賽69：62扳回，但這竟是5年來佛光唯一贏世新、也是迄今對戰最後一勝，因該季小巨蛋準決賽，雙方歷經UBA史上頭一遭3OT，佛光無人防守壓哨快攻上籃意外失手，76：75世新倖勝，且大難不死，果然有後福，冠軍賽再贏文化，隊史第一冠，且迄今四連霸，本季力拚五連霸。
反之，佛光該役應贏未贏，無緣冠軍賽，二連霸夢碎，第三作收，且從此逢世新必敗，含109、111學年各預、複、準賽3連敗，110學年及本季各預、複賽2連敗，合計10連敗，外加上述108學年3OT準決賽，跨5季佛光已11連敗給世新，一勝難求。
也即108學年佛光因3OT準決賽踖失二連霸，接下來至今雖仍年年晉四強，卻悉無緣爭冠，相形下，世新該役應輸未輸，如同任、督二脈從此打通，造就目前的霸業不墜。