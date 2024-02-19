周杰倫看泰勒絲演唱會引戰！「座位視角遭疑沒受邀」天王9字回應
亞洲天王周杰倫日前現身泰勒絲（Taylor Swift）在澳洲的演唱會，還特地發文提到「謝謝Taylor Swift團隊給這麼棒的位置」，不過卻引來中國網友質疑，周杰倫的位子並非是藝人團隊安排，掀起網友論戰，周杰倫也罕見回應「我只看我想看的，沒事」。
記者薛羽彤／綜合報導
周杰倫和老婆昆凌日前觀賞泰勒絲在澳洲的演唱會，周杰倫發文寫道「哥來觀摩一下，謝謝Taylor Swift團隊給這麼棒的位置，外場音控也很讚」、「平常我演唱會開場前大概是在這個位置調整音控的，這次在這裡直接聽別人的演唱會，感受很特別」。昆凌也曬出與泰勒絲父親合照，透露對方人很Nice，還跟他們解釋一些歌曲的由來。
不過，周杰倫PO出的演唱會座位視角，卻引來大批中國網友質疑，與泰勒絲受邀親友的位置不同，而是在另一區「公關、廠商、自購席位」，認為他的門票是透過其他管道取得，並非「泰勒絲團隊安排」，留言酸他，「你没有被邀请」、「不知道你在裝什麼」、「誰會邀請別人坐在腳手架？想蹭巨星熱度？」、「好慘，你開不了9萬人的演唱會吧」。
對此，有周杰倫的粉絲在底下留言力挺，「哥，別看那些鍵盤俠的留言。你永遠是最棒的，我們華語樂壇最屌的」，周杰倫也罕見回應「我只看我想看的，沒事」，展現亞洲天王的高度，不會輕易受輿論影響。
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