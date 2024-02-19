MLB／洋基對賽揚左投Snell仍感興趣！盼他降薪接受10.9億高薪短約

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雖然洋基無緣拿下Blake Snell，但今（19）日記者Bob Nightengale透露，「洋基仍然在觀望Blake Snell，且仍然希望Blake Snell降薪，或是接受年均薪更高（約3500萬美元左右、約10.9億）的短期合約。」
對於Blake Snell是否能在近日順利簽約，記者Bob Nightengale分析透露，因Blake Snell要求的合約年限與價碼過高，導致自由市場諸多球隊卻步，除非Blake Snell陣營對於價碼產生巨大變化，否則Snell很難拿到自己理想的合約。
上季Blake Snell在共出賽32場，全部皆為先發登板，拿下14勝9敗、防禦率為2.25、WAR為6（代表Blake Snell能為球隊多贏6場勝利），且在本季最後的23場先發中，防禦率僅為1.20，史上只有1968年的Bob Gibson能夠在投更多場先發的情況下防禦率比他還低。
值得一提，Blake Snell的經紀人為著名的「吸血鬼」經紀人Scott Boras，若Blake Snell將簽約時間點拉至春訓期間，屆時Boras將可能幫客戶爭取一份高於正常行情的高薪短約，就比如2022年初，Scott Boras為Carlos Correa向雙城爭取到的3年1.053億美金合約。
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