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MLB／洋基對賽揚左投Snell仍感興趣！盼他降薪接受10.9億高薪短約

▲國聯賽揚強投Blake Snell目前還在自由球員市場待價而沽，東岸「邪惡帝國」洋基仍有興趣網羅。（圖／美聯社／達志影像）
▲國聯賽揚強投Blake Snell目前還在自由球員市場待價而沽，東岸「邪惡帝國」洋基仍有興趣網羅。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

隨著大聯盟（MLB）各隊春訓陸續展開，上季國聯賽揚左投Blake Snell仍在自由市場待業中，根據《今日美國》記者Bob Nightengale指出，「僅管洋基尚未與Blake Snell達成協議，轉而簽下明星右投Marcus Stroman，但洋基仍然對Blake Snell有濃厚興趣。」

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日前記者Bob Nightengale表示，「洋基是休賽季唯一追逐Blake Snell的球隊，更曾開出6年1.5億美元的合約，但Snell希望拿到一份年均薪3000萬美元的9年合約，最終因價碼落差過大產生分歧。」

雖然洋基無緣拿下Blake Snell，但今（19）日記者Bob Nightengale透露，「洋基仍然在觀望Blake Snell，且仍然希望Blake Snell降薪，或是接受年均薪更高（約3500萬美元左右、約10.9億）的短期合約。」

對於Blake Snell是否能在近日順利簽約，記者Bob Nightengale分析透露，因Blake Snell要求的合約年限與價碼過高，導致自由市場諸多球隊卻步，除非Blake Snell陣營對於價碼產生巨大變化，否則Snell很難拿到自己理想的合約。

上季Blake Snell在共出賽32場，全部皆為先發登板，拿下14勝9敗、防禦率為2.25、WAR為6（代表Blake Snell能為球隊多贏6場勝利），且在本季最後的23場先發中，防禦率僅為1.20，史上只有1968年的Bob Gibson能夠在投更多場先發的情況下防禦率比他還低。

值得一提，Blake Snell的經紀人為著名的「吸血鬼」經紀人Scott Boras，若Blake Snell將簽約時間點拉至春訓期間，屆時Boras將可能幫客戶爭取一份高於正常行情的高薪短約，就比如2022年初，Scott Boras為Carlos Correa向雙城爭取到的3年1.053億美金合約。

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