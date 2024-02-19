賈玲減重50公斤「胖瘦版同框」好震撼 曬性感造型：記得愛自己
41歲大陸女星賈玲為了自導自演的電影《熱辣滾燙》拳擊手一角，先增重到210斤（約105公斤），再於1年內暴瘦100斤（約50公斤），堅強的毅力，讓不少觀眾相當佩服。賈玲昨（18）日PO出電影主題曲《一切都來得及》MV，兩個胖瘦對比的賈玲站在一起，畫面相當震撼。
記者薛羽彤／綜合報導
賈玲主演新片《熱辣滾燙》票房開出紅盤，目前已累積27.15億人民幣（約120億元台幣）票房，再度刷新紀錄。昨日她PO出電影主題曲《一切都來得及》MV，寫上「這是我寫的第一首歌，也是一直以來我最想說的：一切都來得及，記得愛自己」。
MV中出現兩個胖瘦的賈玲對視合唱，一開始出現瘦身前的賈玲，當時的臉型還是圓滾滾，之後成功瘦下50公斤的賈玲，頂著大波浪長髮和高開衩長裙現身，身形對比畫面令人驚艷。MV中還穿插賈玲這1年來運動減重的畫面，看起來相當辛苦，但她並沒有放棄，也讓粉絲看得熱淚盈眶，「玲姐，好強烈的女性力量」、「好絕的歌詞，我的眼淚不值錢」、「變成黃色禮服的一瞬間就哭了，心疼死了，玲兒真的很棒」。
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