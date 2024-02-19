NBA／史上第一次！詹皇、KD、Curry身處同隊　3人44次入選明星賽

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這一屆西區明星隊由LeBron James、Kevin Durant、Shai Gilgeous-Alexander、Luka、Nikola Jokic組成，而Curry則意外掉到了替補，3人也第一次在明星賽作為隊友打球。
LeBron James在3人之中於NBA效力的時間最長，在他的職業生涯中，他與超過85名隊友一起參加過全明星賽，這位39歲的球員在2012年倫敦奧運曾和KD一起加入美國男籃國家隊，並且在全明星賽兩人也同隊過；不過Curry生涯從未和James一起打過美國隊，唯一一次明星賽同隊是在2022年，Curry那一年投進16記三分球、砍下50分，並贏得生涯唯一一座全明星賽 MVP。
因此儘管3人在近10年來不斷地和彼此戰鬥，但他們從未成為全明星賽隊友。 有時是因為他們為不同的分區效力，在很長一段時間，James都在東區，效力於邁阿密熱火隊和克利夫蘭騎士隊；Curry一直在西區的勇士隊；而KD則效力過雷霆、勇士、籃網、太陽，巧妙地分開了彼此。
自從6年前推出全明星選秀以來，Jamea一直是得票前2名的球員之一。KD則兩次得到選人權力，Curry也曾擔任過一次隊長。 而剩下的3季，Giannis Antetokounmpo也沒有讓3人有同隊效力的機會。