MLB／大谷翔平走人！天使面臨困境 Trout談未來「我只想要自由」
大谷翔平轉投洛杉磯道奇，天使隊的季後賽之路變得更加艱難，除了大谷翔平的離開，天使要面臨困境不止於此，根據《Halo Hangout》記者Thomas Murray指出，天使看板球星「鱒魚」Mike Trout恐也無法保證今年賽季能夠全勤出賽，僅說出：「我想要自由」。
記者路皓惟/綜合報導
Trout即將迎來效力天使隊的第13個球季，外界一些聲音認為應該交易Trout徹底打練重練，為未來換取重建籌碼。過去3個賽季，Trout因傷缺席多場比賽，這3年內他在486場比賽中只打了237場，出賽率48.8%還不到一半。
儘管長時間缺席，Trout坦言，他之所以缺席更多的比賽，是因為他急於從傷病中復出。這個賽季，Trout主要目標就是像其他球員一樣正常出賽，並要帶領天使終結連續十年錯過季後賽的困境。
談到自己的去留問題，Trout也表達了他的看法：「我計劃就是上場比賽，並沒有任何限制，我不會說我會再次完成40次盜壘，但20次盜壘應該有可能，我只想要自由自在打我的比賽。」
日前Trout在接受廣播電台《AM830》播客節目的訪問時，首度提及好友大谷翔平離隊的事，「去年我就有一種莫名的感覺，感覺他會去道奇隊。」
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