汽車改裝大燈太顯眼！板橋警眼尖攔檢 中年男持安非他命遭逮
本月18日晚間6時許，新北市板橋警分局板橋派出所員警，於執行巡邏勤務時，發現一台自小客車，行經板橋區南雅南路一段3巷口，因車前大燈改裝燈飾太過顯眼，形跡可疑而上前攔檢，當時員警眼尖發現，小客車駕駛45歲鄭姓男子的副駕駛座上，包包內疑似放有毒品，之後查扣二級毒品安非他命1包、吸食器一個，全案依毒品防制條例罪嫌送辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，板橋派出所2名警員，於18日晚間執行巡邏勤務時，在板橋區南雅南路一段3巷口，見到鄭男駕駛的小客車，車前大燈改裝燈飾太過顯眼，感覺形跡可疑，因此上前攔檢。經盤查，鄭姓男子為毒品人口，受檢時神情異常緊張，接著員警眼尖看到副駕駛座上包包鼓鼓的，經鄭男自願同意警方搜索車內及隨身物品，於包包內查獲鐵盒內裝有安非他命一包、吸食器一個，當場以毒品初篩試劑檢測呈二級毒品甲基安非他命反應。
鄭男見事跡敗露，才坦承持有及施用安非他命，警方依法查扣毒品證物，並告知相關權利後逮捕，警詢後依毒品危害防制條例案移送新北地方檢察署偵辦。板橋警分局表示，鑑於各類毒品氾濫，影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方加強查緝不鬆懈，並將持續追查各類毒品之來源。吸毒快感是瞬間，破滅是永遠，提醒年輕人應拒絕毒品誘惑，從事正當休閒娛樂。
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