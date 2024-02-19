台積電熄火！台股早盤震盪黑翻紅 換重電與太陽能發光發熱
美股上週五（16日）四大指數皆走跌，台北股市今（19）日也跟著跌20多點，但隨後拉到盤上漲逾30點，來到18645點。權值王台積電早盤拉回，跌9元，來到674元，跌幅0.4%。其他重要電子股也大多回檔，AI概念股包括宏碁、華碩、技嘉、世芯-KY、智原、健策跌1%以上。盤面焦點為重電與太陽能族群，像是鑫科飆漲停，上緯投控、士電、森崴能源漲3到5%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數16日下跌145.13點，或0.37%，收38627.99點；那斯達克指數下跌130.52點，或0.82%，收15775.65點；標普500指數下跌24.16點，或0.48%，收5005.57點；費城半導體指數下跌30.42點，或0.67%，收4527.68點。
美股收跌，台北股市今日早盤也開低，一度跌20多點，下殺到138561點，但隨後拉到盤上漲逾30點，來到18645點。權值王台積電早盤弱勢跌9元，來到674元，跌幅0.4%。其他重要電子股，如聯發科跌0.8%、大立光漲0.8%、南亞科跌1.3%。群創與友達逆勢走高，強勢漲3.5%與2%。
AI概念股大多綠油油，宏碁跌1.5%、華碩跌2%以上，緯創在平盤附近，廣達漲0.4%、緯穎在平盤附近。技嘉跌近1%，世芯-KY、智原、健策跌1%以上。盤面上重電與太陽能族群表現亮眼，上緯投控漲5%、士電漲4%，森崴能源漲、東元、中興電、亞力、華城漲1到2%。鑫科飆漲停，國碩、碩禾、茂迪、元晶、安集漲1到3%。