不到10個月翻近3倍！OpenAI估值達800億美元　成世界第3大獨角獸

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這次出售股票原訂於去年進行，但11月時OpenAI董事會無預警解雇執行長阿特曼（Sam Altman），而因此延後。
OpenAI在去年初也曾經進行過類似交易。當時包括Thrive Capital、紅杉資本（Sequoia Capital）、Andreessen Horowitz和K2 Global等創投公司同意透過要約收購方式購買OpenAI股票，讓OpenAI公司估值達到約290億美元。
據數據追蹤機構CB Insights指出，OpenAI估值來到800億美元，代表其成為全球市值第三高的科技新創公司，僅次於字節跳動（ByteDance）和馬斯克領導的太空運輸公司SpaceX。
OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT於2022年底推出，掀起AI熱潮，引發其他公司投入探索駕馭這項新科技的方法，不過OpenAI仍在AI開發的道路上持續猛進。近來OpenAI才發布了最新產品Sora，能夠根據文本提示生成影片，不過目前這項產品尚未向大眾開放。
先前曾有外媒報導，阿特曼希望能募集5兆至7兆美元推動的一項大規模AI晶片投資計畫，已和台積電、阿拉伯聯合大公國政府、軟銀執行長孫正義等潛在合作夥伴開會，希望能尋求美國政府支持。不過由於部分資金來自中東，若美國政府以國家安全與反壟斷為由不放行，可能會使阿特曼這項計畫窒礙難行。