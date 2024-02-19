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不到10個月翻近3倍！OpenAI估值達800億美元　成世界第3大獨角獸

▲OpenAI近來估值達到800億美元，成為全球估值第三高的新創企。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲OpenAI近來估值達到800億美元，成為全球估值第三高的新創企。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

推出聊天機器人ChatGPT的人工智慧（AI）公司OpenAI近來與風險投資公司Thrive capital達成最新股票出售協議，使其估值來到了800億美元。不到10個月的時間估值翻近3倍，不僅成為全球最具價值的科技新創之一，並一躍成為全球估值第三高的新創企業，僅次於字節跳動和SpaceX 。

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綜合媒體報導，知情人士消息指出，OpenAI將透過Thrive Capital帶頭提出的收購要約（tender offer），進行現有股票出售，該交易將允許公司員工把公司股份套現，而不是透過傳統的融資方式為公司籌集資金。據此項交易，OpenAI的估值達到800億美元以上。

這次出售股票原訂於去年進行，但11月時OpenAI董事會無預警解雇執行長阿特曼（Sam Altman），而因此延後。

OpenAI在去年初也曾經進行過類似交易。當時包括Thrive Capital、紅杉資本（Sequoia Capital）、Andreessen Horowitz和K2 Global等創投公司同意透過要約收購方式購買OpenAI股票，讓OpenAI公司估值達到約290億美元。

據數據追蹤機構CB Insights指出，OpenAI估值來到800億美元，代表其成為全球市值第三高的科技新創公司，僅次於字節跳動（ByteDance）和馬斯克領導的太空運輸公司SpaceX。

OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT於2022年底推出，掀起AI熱潮，引發其他公司投入探索駕馭這項新科技的方法，不過OpenAI仍在AI開發的道路上持續猛進。近來OpenAI才發布了最新產品Sora，能夠根據文本提示生成影片，不過目前這項產品尚未向大眾開放。

先前曾有外媒報導，阿特曼希望能募集5兆至7兆美元推動的一項大規模AI晶片投資計畫，已和台積電、阿拉伯聯合大公國政府、軟銀執行長孫正義等潛在合作夥伴開會，希望能尋求美國政府支持。不過由於部分資金來自中東，若美國政府以國家安全與反壟斷為由不放行，可能會使阿特曼這項計畫窒礙難行。

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