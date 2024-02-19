賈玲成功甩肉50公斤！14天減肥食譜大公開　每個月可瘦4公斤

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賈玲一年減去50公斤，先前她透露減肥過程只吃「純全麥麵包，什麼都不加，最多加一些堅果。」之後更公開自己14天的減肥食譜，強調減重過程都很健康，搭配運動每個月平均可瘦4到5公斤。
以下為賈玲的減重食譜。
第一天
早餐 : 蒸玉米2根
午餐 : 雞胸肉、黃瓜1根
晚餐：生菜、黑米粥
第二天
早餐：玉米1根、雞蛋1個、黄瓜1根
午餐：糙米飯1碗、雞蛋1個、雞肉、菠菜
晚餐：雞蛋1個、生菜
第三天
早餐：燕麥、雞蛋1個
午餐：牛肉
晚餐：綠花椰菜、白玉菇
第四天
早餐：紅豆薏米粉1碗
午餐：水煮蝦10隻
晚餐：蘋果1個、糙米飯1碗
第五天
早餐：雞蛋2個、無糖豆漿250c.c.
午餐：雞胸肉、綠花椰菜
晚餐：雜糧飯、巴沙魚180克、凉拌韭菜200克
第六天
早餐：地瓜、豆漿
午餐：牛肉、生菜
晚餐：黄瓜1根、大番茄數個、蛋2個
第七天
早餐：燕麥、水煮蛋1個
午餐：蝦8隻、黑木耳
晚餐：胡蘿蔔、牛奶泡麥片
第八天
早餐：全麥歐式麵包1個、水煮蛋1個、牛奶、 櫻桃番茄1個
午餐：糙米飯、雞胸肉、綠花椰菜
晚餐：地瓜、豆腐、菠菜
第九天
早餐：紫薯、豆漿
午餐：蘑菇炒綠花椰菜、雞翅
晚餐：南瓜小米糊
第十天
早餐：玉米、蛋餅、酸奶
午餐：包子、清蒸鱸魚、菠菜
晚餐：冬瓜、裙帶菜
接下來後面的第11天到第14天，則可從前10天的食譜中任意選擇食用。
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