上週鬧烏龍後 傅崐萁今改低姿態：感冒10幾天！請柯建銘手下留情
立法院今（19）日舉行新春團拜，由院長韓國瑜主持，三黨黨鞭包括國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團副總召黃珊珊，以及10多位朝野立委都出席。傅崐萁致詞時說，國會首度出現三黨不過半，國民黨是最大黨，希望未來閣員到立法院能改掉陋習，誠懇面對立委監督。
記者何哲欣／台北報導
不過傅崐萁面對台下的柯建銘，也改採低姿態說，他從7日感冒到現在，一都在吃感冒藥，頭腦昏昏沉沉，希望柯建銘，能手下留情。柯建銘致詞也說，希望這種一團和氣的氣氛維持久一點，不要等等大家一離開會場就開幹。
柯建銘也說，他當了20多年黨鞭，能體會每一個黨都有政治立場、有各自的難處，但原則不會變，在野黨挑戰執政黨天經地義，但執政黨也必須捍衛法案與政策。他希望未來朝野能攻而不破，法案預算能通過還是要通過，第二是對話代替對抗，第三是很多事情要適可而止。
傅崐萁在開議前頻對民進黨喊話，金句連發，例如，「倚天劍跟屠龍刀都準備好了，民進黨最怕的人就是傅崐萁，我來了你們千萬別閃」；「崐萁帶著戰斧飛彈來了」；「柯總召你看著，我馬上就來伺候你了，請你枕戈待旦」，不過日前卻因提案要開臨時會鬧烏龍，傅崐萁今態度轉趨低調。