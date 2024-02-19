小米傳2月底裁員只通知不協商！網友嘆坑員工年終 公司搖頭否認
美國科技業從2022年下半年開始掀起大規模裁員潮，直至今日仍持續擴散，謠傳中國手機大廠小米將在2月底進行大規模裁員，更有員工在網上怨嘆「3月5日才發年終」，質疑公司藉此坑一波員工年終，對此，小米公關部總經理回應，「僅基於年終績效考核的正常人員調整。」
記者鄭妤安／台北報導
自前年下半年起，全球科技廠陷入裁員風暴，不論是搜尋引擎Google、手機大廠蘋果，抑或是微軟、Meta、美光（Micron）、高通（Qualcomm）皆無一倖免。小米曾在2022年傳出裁員消息，手機、互聯網等部門皆涉及其中，印度小米在去年7月營運遇逆風，也傳出大舉裁員，如今小米中國又有裁員消息盛傳，震驚科技界。
根據中國科技新媒體CNMO報導，有網友在社群平台上表示，小米將在2月底進行大規模裁員，賠償標準是n+1（工作年限每滿一年增加1個月的工資），且只通知、不協商，由於3月5日才發年終，因此網友質疑公司此舉有藉此坑一波員工年終的嫌疑。
小米公司方由公關部總經理王化回應，他透過微博表示，經他多方確認過後，確定公司並無裁員計劃，僅有基於年終績效考核的正常人員調整。