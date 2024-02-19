今日來講股／元宵變盤？中小股竄出頭　分析師爆台積電買進價位點

小米傳2月底裁員只通知不協商！網友嘆坑員工年終　公司搖頭否認

▲謠傳中國手機大廠小米將在2月底進行大規模裁員，更有員工在網上怨嘆「3月5日才發年終」，小米公關部總經理回應否認。（圖／NOWnews資料照）
▲謠傳中國手機大廠小米將在2月底進行大規模裁員，更有員工在網上怨嘆「3月5日才發年終」，小米公關部總經理回應否認。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

美國科技業從2022年下半年開始掀起大規模裁員潮，直至今日仍持續擴散，謠傳中國手機大廠小米將在2月底進行大規模裁員，更有員工在網上怨嘆「3月5日才發年終」，質疑公司藉此坑一波員工年終，對此，小米公關部總經理回應，「僅基於年終績效考核的正常人員調整。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
自前年下半年起，全球科技廠陷入裁員風暴，不論是搜尋引擎Google、手機大廠蘋果，抑或是微軟、Meta、美光（Micron）、高通（Qualcomm）皆無一倖免。小米曾在2022年傳出裁員消息，手機、互聯網等部門皆涉及其中，印度小米在去年7月營運遇逆風，也傳出大舉裁員，如今小米中國又有裁員消息盛傳，震驚科技界。

根據中國科技新媒體CNMO報導，有網友在社群平台上表示，小米將在2月底進行大規模裁員，賠償標準是n+1（工作年限每滿一年增加1個月的工資），且只通知、不協商，由於3月5日才發年終，因此網友質疑公司此舉有藉此坑一波員工年終的嫌疑。

小米公司方由公關部總經理王化回應，他透過微博表示，經他多方確認過後，確定公司並無裁員計劃，僅有基於年終績效考核的正常人員調整。

全球科技業裁員潮還要持續多久？祖克柏親解釋：並非AI搶走工作

科技業裁員潮未歇！矽谷鉅頭思科裁員4000多人　下修年度收入目標

視訊龍頭Zoom陷裁員風暴！為了這事大砍百名員工　4部門持續招募

Google驚人裁員費曝！2024才過1個月　就花了219億大砍千名員工

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞