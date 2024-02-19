名片換干貝！打卡「送海膽」王品3大加菜優惠　必勝客捐血送披薩

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就饗鐵板燒即日起到4月30日，週一到週四平日工作日，上班族憑個人識別證或名片，到店消費2客單人套餐，就招待「香煎日本北海道干貝」1份；別忘了即日起至2月29日，生肖屬「龍」或姓名中有「ㄌㄨㄥˊ」或「ㄖㄨㄥˊ」字同音者，到店消費2客單人套餐，招待「醬燒龍膽石斑」1份。優惠不併用。
📌阪前和牛鐵板燒：Goo
阪前和牛鐵板燒即日起至2月29日，平日到店消費套餐，在Google留下評論或社群打卡，款待「海膽甜蝦雙品」1份（價值680元）；如消費2客套餐，則可以499元加購「極上帝王蟹腳和魚骨燒清酒2杯」（原價1200元）。冬季限定「冬藏盛宴和牛套餐」限時販售至3月5日，爽吃日本A5和牛、澳洲M9和牛、雪見松露和牛堡、茗荷清酒和牛頰等多道好菜。
📌王品牛排：招待香蒜海螺佐海大蝦
王品牛排即日起至2月29日，平日到店內用2客套餐，出示活動畫面，就能款待「香蒜海螺佐海大蝦」1份（價值688元）。即日起至3月29日，聚餐可享「龍耀旺年春酒饗宴」方案，平日到店內用消費10客(含)以上套餐享「95折優惠」，再加碼款待價值超過千元的「Boveda波維塔紅葡萄酒」1瓶、消費20客(含)以上套餐，則款待2瓶，依此類推。提醒大家，10%服務費另計；需電話預約。
📌響應捐血則免費送「必勝客個人披薩」
必勝客響應捐血活動，即日起至2月21日平日限定，全台 63處指定捐血站/車，只要民眾捐血就能獲得必勝客「單點個人披薩」一個。提醒大家，披薩口味7選1；限鬆厚餅皮, 其他餅皮須加價；全台限量，送完即止。