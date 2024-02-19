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名片換干貝！打卡「送海膽」王品3大加菜優惠　必勝客捐血送披薩

▲王品集團3大品牌加菜，招待香蒜海螺佐海大蝦，Google評論打卡阪前送海膽甜蝦雙品，名片換就饗香煎北海道干貝；響應捐血則可獲得必勝客披薩，本週美食小確幸一次整理。（圖／翻攝自就饗鐵板燒FB）
▲王品集團3大品牌加菜，招待香蒜海螺佐海大蝦，Google評論打卡阪前送海膽甜蝦雙品，名片換就饗香煎北海道干貝；響應捐血則可獲得必勝客披薩，本週美食小確幸一次整理。（圖／翻攝自就饗鐵板燒FB）

記者蕭涵云/綜合報導

開工幫廣大上班族好好收心，王品集團3大品牌幫加菜，王品牛排招待香蒜海螺佐海大蝦，Google評論打卡阪前送海膽甜蝦雙品，拿出名片還可以換就饗香煎日本北海道干貝；響應捐血則可獲得必勝客披薩。本週美食小確幸一次整理告訴你。

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📌就饗鐵板燒：名片換北海道干貝！生肖或姓名有「龍」招待龍膽石斑
就饗鐵板燒即日起到4月30日，週一到週四平日工作日，上班族憑個人識別證或名片，到店消費2客單人套餐，就招待「香煎日本北海道干貝」1份；別忘了即日起至2月29日，生肖屬「龍」或姓名中有「ㄌㄨㄥˊ」或「ㄖㄨㄥˊ」字同音者，到店消費2客單人套餐，招待「醬燒龍膽石斑」1份。優惠不併用。

▲秀名片換「就饗鐵板燒」日本北海道干貝。（圖／王品集團提供）
▲秀名片換「就饗鐵板燒」日本北海道干貝。（圖／王品集團提供）
📌阪前和牛鐵板燒：Google評論打卡送海膽甜蝦
阪前和牛鐵板燒即日起至2月29日，平日到店消費套餐，在Google留下評論或社群打卡，款待「海膽甜蝦雙品」1份（價值680元）；如消費2客套餐，則可以499元加購「極上帝王蟹腳和魚骨燒清酒2杯」（原價1200元）。冬季限定「冬藏盛宴和牛套餐」限時販售至3月5日，爽吃日本A5和牛、澳洲M9和牛、雪見松露和牛堡、茗荷清酒和牛頰等多道好菜。

▲Google評論打卡「阪前和牛鐵板燒」送海膽甜蝦。（圖／王品集團提供）
▲Google評論打卡「阪前和牛鐵板燒」送海膽甜蝦。（圖／王品集團提供）
📌王品牛排：招待香蒜海螺佐海大蝦
王品牛排即日起至2月29日，平日到店內用2客套餐，出示活動畫面，就能款待「香蒜海螺佐海大蝦」1份（價值688元）。即日起至3月29日，聚餐可享「龍耀旺年春酒饗宴」方案，平日到店內用消費10客(含)以上套餐享「95折優惠」，再加碼款待價值超過千元的「Boveda波維塔紅葡萄酒」1瓶、消費20客(含)以上套餐，則款待2瓶，依此類推。提醒大家，10%服務費另計；需電話預約。

▲「王品牛排」招待香蒜海螺佐海大蝦加菜。（圖／王品集團提供）
▲「王品牛排」招待香蒜海螺佐海大蝦加菜。（圖／王品集團提供）
📌響應捐血則免費送「必勝客個人披薩」
必勝客響應捐血活動，即日起至2月21日平日限定，全台 63處指定捐血站/車，只要民眾捐血就能獲得必勝客「單點個人披薩」一個。提醒大家，披薩口味7選1；限鬆厚餅皮, 其他餅皮須加價；全台限量，送完即止。

▲必勝客於北車新開「Hot燒站」，主打全台第一家透明廚房、現點現烤美食5分鐘就能外帶，獨賣「手工餅皮個人比薩」，義大利麵、飯，並首次在街邊門市開賣「冰火菠蘿」。歡慶開幕推出個人「夏威夷手工餅皮比薩」50元嚐鮮價，且10/31前掃描QR code點餐，可享加1元多1份薯條。（圖／必勝客提供）
▲必勝客響應捐血活動，免費送「個人披薩」。（圖／必勝客提供）

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