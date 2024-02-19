NBA／老妖怪！詹皇對於巴黎奧運興趣高！還招募Curry、KD和AD
去年10月《The Athletic》記者Shams Charania與Joe Vardon，就透露「詹皇」LeBron James對於在參加一屆奧運十分感興趣，今（19）日明星賽賽前記者會上，LeBron James再度回應此事，「就目前而言，我的健康狀態足以讓我成為美國男籃的一員。」
記者張志宇／綜合報導
「詹皇」LeBron James談到是否今夏代表美國隊出征法國巴黎奧運，「我的健康狀態是我在乎的，「就目前而言，我的健康狀態足以讓我成為美國男籃的一員，雖然賽季還很長，但健康永遠是最重要的，但我已經承諾了，只要我有決心就會全身投入。」
根據《The Athletic》表示，「詹皇」LeBron James在去年表態願意出戰奧運，目前已經招募Stephen Curry、Kevin Durant與Jayson Tatum、其中在湖人隊友Anthony Davis更是已經表態願意參加，並表示，「如果他們（指美國籃協）有問我，我會參加。」
「詹皇」LeBron James自2012年後就不曾參加國際賽事，但曾在2004年至2012年間連續參加3屆奧運，並且都在2008年與2012年收下金牌。