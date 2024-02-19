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基隆NET爭議延燒！謝國樑不忍了　直衝立院要前市長林右昌說清楚

▲基隆市長謝國樑認為，前基隆市長林右昌應該出面說清楚NET爭議。（圖／記者林怡昕攝，2024.02.19）
▲基隆市長謝國樑認為，前基隆市長林右昌應該出面說清楚NET爭議。（圖／記者林怡昕攝，2024.02.19）

記者林怡昕／台北報導

基隆市東岸廣場重新招商爭議持續延燒，對此，基隆市長謝國樑今（19）日特地到國民黨團召開記者會，公開喊話前市長、內政部長林右昌說清楚，為何沒有將東岸商場登記在基隆市府名下，才造成現在糾紛，要網路上充斥各種網軍側翼不要再抹黑造謠，更直言「假如這塊地產權是NET，基隆市民損失就會25億元」。

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基隆東岸商場易主產權爭議，先前商場營運業者NET刊登廣告，要求謝國樑應該公開致歉，並在記者會出示地籍謄本，指基隆市府至今並未取得2樓至4樓產權，市府沒有合法依據卻突襲接管商場，公然踐踏法治。

對此，謝國樑、立委林沛祥、王鴻薇、羅智強今天召開記者會，謝國樑解釋，針對NET爭議之所以沒有大規模澄清，是因為相信市府同仁法治國家基本合約精神，可以理性處理，不過事情發展令人意外。

「東岸商場是屬於基隆市民的資產，不是我的資產，屬於基隆市所有市民所有，都是以基隆市民最大福祉優先。」謝國樑直言，但是網路上充斥各種網軍側翼、抹黑造謠，不能忍受惡意攻擊。

謝國樑表示，這件爭議是林右昌在2015年做的決策，在2016、2017年做的增建，這就是前市府的作為，因此要詢問林右昌，「東岸商場產權到底是不是NET的，請林右昌出來說清楚」。

謝國樑直指，如果該建物產權屬於NET，基隆市府一年會損失5000萬租金，達到50年後，基隆市民損失就會達25億元，等於是NET花2億蓋起來，就可以取得25億商場的所有權。

謝國樑認為，林右昌多次主持增建會議，七年多時間，卻刻意不登記東岸商場所有權在基隆市府名下，讓自己接收爛攤子，喊話林右昌一定要出來講清楚所有權是誰。

林沛祥直指，NET是房客，大日開發是二房東，大日開發是2016年跟林右昌簽約的單位，並不是由NET簽約，「這很明顯是林右昌讓協力廠商來蓋大樓，基隆市府沒有跟NET簽約」，如果林右昌對次爭議態度坦然，那就不要再神隱。

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