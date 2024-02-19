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懲戒法院審理前院長性騷案！李伯道沒來　法官裁定不公開審理

▲懲戒法院職務法庭裁定，前院長李伯道性騷擾案，採不公開審理（圖／NOWnews資料照）
▲懲戒法院職務法庭裁定，前院長李伯道性騷擾案，採不公開審理（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

懲戒法院前院長李伯道在職時，因涉嫌性騷擾女部屬，被監察院、法官評鑑委員會移請懲戒法院職務法庭審理。合議庭今（19）日傳喚李伯道，但他本人未現身，只有代理人王婉嘉律師出庭。

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依《法官法》第57條規定「職務法庭審理案件，應公開法庭行之」，但有妨害善良風俗之虞、依法律規定不公開、涉及應秘密事項、當事人聲請不公開獲准等情況，仍可改採閉門審理。

今天開庭，受命法官陳文燦說明法律規定後，詢問法評會、監察院、司法院、李伯道代理人對此案，有沒有要公開審理的意見。

監察院、法評會均表示，尊重法官決定；司法院主張，因性騷擾案正由台北高等行政法院審理中，若懲戒案公開恐怕會影響另案審理，建議不公開。

李伯道代理人王婉嘉說，尊重法官決定，但也請一併考量女部屬丈夫過往也會自行公布相關消息，引發媒體關注，也請法官審酌。最後法官裁定，全案採不公開審理。

李伯道去年5月突然申請退休，後傳出是因性騷擾女部屬，才會被司法院提前退休。後來，女部屬具名向司法院提申訴，經司法院移請法官評鑑委員會評鑑，與此同時，監察院也主動調查，經監察院率先彈劾，法評會這才決議「評鑑成立」並建議撤職。懲戒法院職務法庭將2機關移送案件併案，由職務法庭第4庭負責，成員為審判長葉麗霞、陪席法官劉興浪、受命法官陳文燦，以及2位參審員。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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