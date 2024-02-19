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毒品通緝犯拒捕又撞警車！員警追逐持電擊槍包圍、甩棍破窗逮人

▲17日下午，桃園龍安派出所員警，發現毒品通緝犯、41歲許姓男子，隨即進行跟監，並通報警網支援圍捕，許男不但拒檢、還企圖高速衝撞警車逃逸，最後被警方持電擊槍圍捕。（圖／翻攝畫面）
▲17日下午，桃園龍安派出所員警，發現毒品通緝犯、41歲許姓男子，隨即進行跟監，並通報警網支援圍捕，許男不但拒檢、還企圖高速衝撞警車逃逸，最後被警方持電擊槍圍捕。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

本月17日下午，桃園警察分局龍安派出所員警，於龍安街附近發現毒品通緝犯、41歲許姓男子，未料許男警覺性極高，見到警車立即駕車高速逃逸，警方隨即進行跟監，並通報警網支援圍捕，一路追到中壢工業區，許男不但拒檢、還企圖高速衝撞警車逃逸，最後被2台警車阻擋才停下，接著員警持電擊槍圍捕，並持甩棍擊破車窗逮人，全案依法移請偵辦。

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據了解，警方於昨天下午，於桃園區龍安街附近，發現遭毒品通緝的許男行蹤，隨即尾隨，未料許男見狀加速逃逸，員警立即進行跟監，同時通報警網支援，雙方追逐約5公里之後，於中壢工業區松江北路遭遇。員警大聲喝令、要求許男下車配合受檢，許男竟拒絕配合，甚至高速衝撞警車企圖落跑。之後在2台正面包夾下，員警跳下車持電擊槍包圍，並持甩棍擊破駕駛車窗，將許男拉下車壓制逮捕，全案依法移請偵辦。

▲17日下午，桃園龍安派出所員警，發現毒品通緝犯、41歲許姓男子，隨即進行跟監，並通報警網支援圍捕，許男不但拒檢、還企圖高速衝撞警車逃逸，最後被警方持電擊槍圍捕。（圖／翻攝畫面）
▲17日下午，桃園龍安派出所員警，發現毒品通緝犯41歲許姓男子，而許男不但拒檢、還企圖高速衝撞警車逃逸，最後被警方持電擊槍圍捕。（圖／翻攝畫面）
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