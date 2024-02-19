NBA／明星賽回歸本質！隨便打打太無趣 傳奇大鳥想看球員認真打
去年NBA明星賽堪稱是史上最無聊，這場盛會僅459萬人收看，創下史上最低收視紀錄。今年NBA明星賽回歸傳統東西區對戰，無論明星賽以何種方式進行，對於球迷來說，只想看到一場精彩的比賽，而不是隨便打打。傳奇「大鳥」Larry Bird也發聲，「我真正想看到的是，球員在明星賽中能夠全力以赴。」
記者路皓惟/綜合報導
過去幾年的全明星賽似乎失去了它應有的競爭火花，讓Bird有一些失望，「當世界上最好的球員聚在一起時，你必須要競爭，你必須要努力打球，必須向球迷展示出真實力。」Larry Bird在NBA打滾13年，當中有12次入選全明星賽，他認為明星賽的意義遠遠不止於一場秀。
1998年明星賽，Bird擔任東區明星隊教頭，當時他帶領的印第安納溜馬隊打出東區最佳戰績，「全明星賽不只是一場秀，而是一個展現NBA精神和最高競技水平的地方。」
NBA近年來透過實施Elam Ending和球員選秀等新元素，試圖為這項活動增添新意，但聯盟也意識到認真對抗才是球迷想要的內容，因此今年明星賽回歸傳統東西區對抗。
「如果我們希望球員認真對待明星賽，那我們也必須這樣對待它。」NBA總裁Adam Silver表示，除了回歸傳統賽制之外，還包括讓介紹短一些，中場休息更典型一些，減少過多娛樂性質部分，讓籃球比賽回歸本質。
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