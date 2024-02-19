南韓超辣DJ SODA自爆北投泡湯性感影片！藏鏡人「真實身分」曝光
南韓性感DJ SODA擁有女神級臉蛋和不科學的豐滿上圍，且穿著大膽火辣，日前她在社群上分享了在台灣泡溫泉的短影片，只見她全身僅包一件被水浸透的浴巾，緊貼在身上，讓她的好身材更顯眼，引來不少人哭喊：「不要告訴我這是男友視角啊～」，對此，DJ SODA貼心的用繁體中文回覆，並公開當天協助拍攝的幕後藏鏡人，原來是一個與她熟識的姐姐，粉絲開心地說：「這我就放心了！」
記者張芸婷／綜合報導
DJ SODA有著惹火身材和甜美臉蛋，不僅外表亮眼，且從不吝嗇展露自己的好身材，甚至被粉絲形容是「從漫畫裡走出來的人物」，她也是「亞洲百大DJ」之一，經常出現在各大派對、夜店表演，人氣相當高，目前IG累計追蹤535.9萬人次，而她也常在上面分享各種養眼的照片、影片，展現她的魔鬼身材。
日前，DJ SODA在社群上分享了一支短影片，窗外景色看起來是北投的溫泉觀光區，影片中她僅圍著一條濕浴巾，搭配「專業運鏡360度零死角」展現她凹凸有致的身材，文中她表示「這裡是天堂啊！」
影片上傳不到一天，便吸引將近百萬觀看，粉絲更激動留言表示「我從來沒有這麼想當浴巾…」、「以為快走光了」、「這裡是有SODA的天堂！」、「這畫面太香了」。
不過，這麼性感的影片，也不禁讓人懷疑是否由另一半掌鏡，對此DJ SODA稍早在臉書用繁體中文，配上圖片澄清：「我沒有男朋友，這是一位在台灣很照顧我的姐姐拍的，我很感謝她在台灣過年期間帶我一起去北投泡溫泉和到處遊玩。」圖文一出，令許多粉絲表示「那我就放心了！」
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