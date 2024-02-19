NBA／「詹皇」20次入選！與超過85名球星打過球 對此感到光榮
NBA全明星賽今（19）日在上演東、西區對決，LeBron James、Kevin Durant和Stephen Curry歷史性首次聯手，這3人加起來共高達44次入選明星賽，生涯共20次入選明星賽的「詹皇」LeBron James表示，「在我的職業生涯中，能跟世界上最出賽的球員一起打球，我感到十分光榮。」。根據統計，James的職業生涯中，其在明星賽已經與85位球員打過球。
記者張志宇／綜合報導
LeBron James生涯至今共入選20次全明星賽（2005年至2024年），對此詹皇表示，「我從小就喜歡籃球，喜歡看NBA全明星周的比賽，參加明星賽一直都是我嚮往的，從小就希望能成為明星賽的一部分。」
此外談到20次入選明星賽，「在我的職業生涯中，很慶幸能與許多世上最出色的球員打球，與他們在球場上打球是絕對的榮譽，這讓我非常謙卑，我感到非誠幸運，我會永遠銘記在心，這是我人生旅途中的一部分。」
值得一提，本屆明星賽是LeBron James首度與Kevin Durant、Stephen Curry兩大巨星「合體」，在「詹皇」的職業生涯中，已經與超過85名隊友一起參加過全明星賽。