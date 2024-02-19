AirAsia 0元機票秒殺別哭！直飛泰國曼谷「單程未稅588元起」超甜
專營亞洲的低成本航空Fly AirAsia，2024年祭出首波機票促銷優惠，今（19）日凌晨0時起限時5小時開搶「台北－沙巴」單程未稅0元機票，沒搶到的旅客別難過，還有台北直飛泰國曼谷或清邁、菲律賓馬尼拉、馬來西亞吉隆坡等地，單程未稅「588元起」便宜機票可以入手，一次整理票價資訊告訴你，爽玩東南亞好划算。
記者蕭涵云/綜合報導
Fly AirAsia這波開賣的熱門航線，還有「台北－馬尼拉」單程未稅588元起、「台北－吉隆坡」單程未稅1158元起，「台北－曼谷」及「台北－清邁」都是單程未稅1340元起；以及「高雄－馬尼拉」單程未稅888元起、「高雄－吉隆坡」單程未稅1190元起、「高雄－曼谷」單程未稅1240元起等。
提醒大家，特價日期為2024年2月19日凌晨0點至2024年2月25日；出發日期為2024年9月1日至2025年6月18日。可說是疫後由台北出發航線，首度推出未稅0元機票超值優惠，有計劃出國的旅客們可好好把握。
另外，長榮航空2024新春，台灣出發精選航線88折起促銷優惠開賣倒數，包括「台北－首爾」來回含稅9118元、「台北－沖繩」來回含稅9624元等，或「松山－首爾金浦」來回含稅10620元、「松山－東京羽田」來回含稅14582元等。
提醒大家，需於長榮航空官網或APP「EVA Mobile」購票才有優惠，購票期間為即日起至2024年2月20日，適用出發日期為即日起至2024年5月31日（指定期間適用）；適用成人及兒童個人機票，嬰兒票不適用；台灣地區出發至指定航線（不適用共掛班號及延伸行程）。