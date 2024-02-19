NBA／Towns砍50分！東區隊211:186取勝　Lillard奪MVP被「狂噓」

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NBA全明星賽正賽今天展開，今年賽事重新回歸東西區對抗，而非前6年隊長選秀的模式，效果如何也受到關注。賽前傳奇球星「大鳥伯德」Larry Bird受訪時表示：「想看一場認真對抗的明星賽。」而這應該也是許多球迷的心聲。
有意思的是，本次明星賽是LeBron James、Kevin Durant和Stephen Curry歷史性的首次同隊效力，他們3人共同為西區全明星隊效力。詹皇生涯共20次入選明星賽、KD有14次，Curry則是10次。
首節的比賽就和過去有點相似，變成跑轟大戰，沒有太多對抗，不過球員之間有許多精彩配合，Paul George助攻詹皇讓後者秀一回自己招牌的戰斧爆扣；還有Trae Young用運球戲耍KD，贏得滿堂彩，半場打完東區明星賽隊得分已經破百，以104:89暫時領先，Damian Lillard轟下22分為兩隊之冠。
易籃再戰後，Karl-Anthony Towns也開始火燙起來，得分突破到30分大關，他和Curry之間的幾次配合相當有意思。而東區這邊，Lillard持續進球，個人已經命中9記三分球，率隊在三節打完以160:136領先。
末節勝負大致已分，雙方球員在場上也多是以投射、秀味較濃的動作為主，比較難以看到硬碰硬的對抗，比賽最終就在懸殊的比賽下分出勝負。Towns最終攻下全場最高的50分，Jaylen Brown攻下36分，Lillard則有39分，地主球星Tyrese Haliburton攻下32分。MVP最終頒給了Lillard，不過地主溜馬球迷顯然更希望Haliburton得獎，因此發出了噓聲。