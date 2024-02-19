今日來講股／元宵變盤？中小股竄出頭　分析師爆台積電買進價位點

台灣下個機會在哪？謝金河直言AI是百年一遇　點名這2家將翻漲

▲財信傳媒董事長謝金河撰文「布局台灣的下一個機會」，直指AI是台灣百年一遇的大機會。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒董事長謝金河撰文「布局台灣的下一個機會」，直指AI是台灣百年一遇的大機會。（圖／記者顏真真攝）

記者魏妤庭／台北報導

邁入2024年，最熱門的股市關鍵字就是AI，在AI領軍下帶動美台股市接連拉出紅盤，也使得AI相關產業鏈動向受到各界密切關注。財信傳媒董事長謝金河昨（19）日撰文「布局台灣的下一個機會」，除了在文中提到經濟部長王美花透露她透過多方管道促成Nvidia及AMD把物流中心設在台灣外，更提到「這次AI帶給台灣的機會可能是百年一遇的大機會，台灣千萬不可錯過！」，直言是政府運籌帷幄的下一個機會。

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謝金河提到，總統大選前，王美花透露自己透過多方管道，並在租稅協議部分也得到進展，終於促成Nvidia及AMD把物流中心設在台灣。而兩大重量級AI廠商將亞洲的營運基地放在台灣，也意味著這是「下一個政府值得運籌帷幄的下一個機會」。

同時，謝金河表示，前總統李登輝早在1990年代提出亞太營運中心的構想，1993年的經濟部長蕭萬長聽取大前研一的意見，希望將台灣建構成製造，海運，航空，電信，金融，媒體等6大中心。然而適逢遇上中國崛起，中國成為世界工廠致使台灣逐漸邊緣化，自此亞太營運中心成為空響。

謝金河認為，ASML，應用材料公司近年陸續在台灣設立研發基地及人才培訓中心，Nvidia及AMD如果落腳在台灣，除了物流以外，AI供應鏈上，中，下游在台灣的整合力度也會加大，而桃園機場的遠雄自貿園區也將扮演重要角色。遠雄自貿港投資控股公司成立至今已33年，雖在中國崛起年代，所扮演的角色並不突出，但2022年逐漸展現實力，稅後純益10.96億元，去（2023）年也有超越2022年的機會。

此外，謝金河提到，最近彰化市長林世賢詢問他，若把彰化台化公司的舊廠，爭取應用材料來台設廠，是否可行？他說「如果台塑集團同意，可以談談看！」

謝金河表示，台灣下一步要積極爭取成為全球AI營運、運籌、物流中心的角色，而AI帶給台灣的機會可能是百年一遇的大機會，台灣千萬不可錯過。另提到這些年像是重電商機、離岸風力發電，大家都不認同，但華城漲到520元、世紀風電從80.5元漲到407.5元，認為可以從中思考台灣下一個大機會在哪裡。

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