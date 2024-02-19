台灣下個機會在哪？謝金河直言AI是百年一遇　點名這2家將翻漲

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同時，謝金河表示，前總統李登輝早在1990年代提出亞太營運中心的構想，1993年的經濟部長蕭萬長聽取大前研一的意見，希望將台灣建構成製造，海運，航空，電信，金融，媒體等6大中心。然而適逢遇上中國崛起，中國成為世界工廠致使台灣逐漸邊緣化，自此亞太營運中心成為空響。
謝金河認為，ASML，應用材料公司近年陸續在台灣設立研發基地及人才培訓中心，Nvidia及AMD如果落腳在台灣，除了物流以外，AI供應鏈上，中，下游在台灣的整合力度也會加大，而桃園機場的遠雄自貿園區也將扮演重要角色。遠雄自貿港投資控股公司成立至今已33年，雖在中國崛起年代，所扮演的角色並不突出，但2022年逐漸展現實力，稅後純益10.96億元，去（2023）年也有超越2022年的機會。
此外，謝金河提到，最近彰化市長林世賢詢問他，若把彰化台化公司的舊廠，爭取應用材料來台設廠，是否可行？他說「如果台塑集團同意，可以談談看！」
謝金河表示，台灣下一步要積極爭取成為全球AI營運、運籌、物流中心的角色，而AI帶給台灣的機會可能是百年一遇的大機會，台灣千萬不可錯過。另提到這些年像是重電商機、離岸風力發電，大家都不認同，但華城漲到520元、世紀風電從80.5元漲到407.5元，認為可以從中思考台灣下一個大機會在哪裡。