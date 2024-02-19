影／明星賽洛城連線炸翻全場！George花式傳球 助攻詹皇爆扣籃框
本屆NBA全明星賽於印第安納溜馬主場Gainbridge Fieldhouse舉行，今（19）日上演睽違6年再度上演東、西區對決，上半場雙方就「秀味」十足，快艇當家球星Paul George與湖人球星Lebron James上演「洛城連線」，花式地板傳球助「詹皇」爆扣籃框。
記者張志宇/綜合報導
比賽進行至次節6分32秒時，Paul George先接獲Lebron James傳球，並帶球到前場，再以花式地板傳球助攻Lebron James灌籃得分，讓現場氣氛沸騰。
東區先發陣容由Giannis Antetokounmpo領軍，前場為七六人Joel Embiid與塞爾提克Jayson Tatum，後場組合則是溜馬Tyrese Haliburton和公鹿Damian Lillard；西區則由Lebron James領銜，前場為太陽Kevin Durant與金塊Nikola Jokic，後場配置為獨行俠Luka Doncic搭擋雷霆「SGA」Shai Gilgeous-Alexander。
值得一提，本屆回歸傳統東、西區對決模式，每支隊伍仍維持12名球員，隊長則是透過球迷票選中的前5名先發球員當中決定。
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