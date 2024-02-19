4月電價擬漲！民生用電超過500度恐調漲　估將影響300萬戶家庭

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台電於前年及去年都有調漲電價，平均分別上漲8.4%及11%。2022年7月高壓、特高壓的產業用電大戶漲15%，考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。2023年4月高壓及特高壓產業用電大戶調漲電價17%，低壓產業用戶以内需、微中型企業為主，調漲10%，住宅每月用電1001度以上調漲10%、用電701度至1000度者調漲3%，小商店則是每月3001度以上調漲5%
根據媒體最新報導指出，高壓及特高壓產業用電大戶將在新一波電價調整中，承擔最多漲幅，預期調幅超過1成，而各界最為關心的民生電價也將納入評估範圍，預計調漲用戶將從原本的用電700度以上，下修到500度就得漲，衝擊範圍恐擴大，估約300萬家庭用戶將到受影響。
台電官員透露，主要調漲範圍與媒體報導的內容不會相差太大，但仍須視行政院撥補額度而定，可以確定的是，民生電價惠納入電價調漲評估範圍，否則廠商哇哇叫嘆電漲造成極大負擔。
面對日前電價恐調漲25%的傳聞，經濟部長王美花仍一如既往的表示，電價調整須尊重由專家學者、官方與民間代表所組成的電價審議會決定，對於「將核電廠延役，電才夠用」的建議，她也回應，「非核家園不是神主牌，核電安全才是神主牌」，之前俄烏戰爭後國際燃料大漲，其他國家電業公司都以電價大漲因應，包括韓電調漲84%、日本東電73%、法國EDF甚至漲幅達160%，回頭看看台電，其電價相對發電成本來說，是電價低、漲幅也低的狀況。