已17年未漲！台灣領空「過路費」將調整　民航局：擇期召開說明會

4月電價擬漲！民生用電超過500度恐調漲　估將影響300萬戶家庭

▲電價審議委員會預計於3月召開，外界持續關心4月電價調漲議題，漲勢消息也隨著時程不斷逼近愈趨明朗。（圖／NOWnews資料照片）
▲電價審議委員會預計於3月召開，外界持續關心4月電價調漲議題，漲勢消息也隨著時程不斷逼近愈趨明朗。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

電價審議委員會預計於3月召開，外界持續關心4月電價調漲議題，漲勢消息也隨著時程不斷逼近愈趨明朗。據悉，高壓及特高壓的產業用電大戶將在這新一輪電價調升中承擔最多漲幅，此次電價調漲將納入民生用電，傳民生用電超過500度者調漲，恐將有300萬戶家庭受到影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電去（2023）年在獲稅收超徵500億元補助後，全年虧損仍達1985億元，累計虧損約3820億元。約莫在去年8月，台電因累虧4000億，恐要全民幫忙買單的爭議甚囂塵上，為此，台電與經濟部高層都曾在接受媒體聯訪時多次強調，政府為穩定物價，台電持續在第一線扮演「消波塊」的角色，吸收成本抵擋通膨，去年獲政府500億元補助，今年也會爭取政府補貼支持。

台電於前年及去年都有調漲電價，平均分別上漲8.4%及11%。2022年7月高壓、特高壓的產業用電大戶漲15%，考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。2023年4月高壓及特高壓產業用電大戶調漲電價17%，低壓產業用戶以内需、微中型企業為主，調漲10%，住宅每月用電1001度以上調漲10%、用電701度至1000度者調漲3%，小商店則是每月3001度以上調漲5%

根據媒體最新報導指出，高壓及特高壓產業用電大戶將在新一波電價調整中，承擔最多漲幅，預期調幅超過1成，而各界最為關心的民生電價也將納入評估範圍，預計調漲用戶將從原本的用電700度以上，下修到500度就得漲，衝擊範圍恐擴大，估約300萬家庭用戶將到受影響。

台電官員透露，主要調漲範圍與媒體報導的內容不會相差太大，但仍須視行政院撥補額度而定，可以確定的是，民生電價惠納入電價調漲評估範圍，否則廠商哇哇叫嘆電漲造成極大負擔。

面對日前電價恐調漲25%的傳聞，經濟部長王美花仍一如既往的表示，電價調整須尊重由專家學者、官方與民間代表所組成的電價審議會決定，對於「將核電廠延役，電才夠用」的建議，她也回應，「非核家園不是神主牌，核電安全才是神主牌」，之前俄烏戰爭後國際燃料大漲，其他國家電業公司都以電價大漲因應，包括韓電調漲84%、日本東電73%、法國EDF甚至漲幅達160%，回頭看看台電，其電價相對發電成本來說，是電價低、漲幅也低的狀況。

傳台電虧損影響綠電發展、恐威脅台晶片業！經濟部3大點澄清

藍擬修法為核電廠延役解套！台電表尊重　但仍有「2件事」未解決

台電虧損、外界憂電價調漲！工商大佬：籲政府凍漲住宅小商店用電

累虧3820億、4月電價又要漲？台電：目前並無調漲方案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞