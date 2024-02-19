PO「女大生」賣淫當噱頭！長髮高挑正妹竟是男兒身 尋芳客傻眼了
日前，新北市淡水警分局查獲應召站，其以「女大生」賣淫為噱頭，涉嫌從事非法性交易，警方獲報後前往查緝，當場逮捕31歲泰籍應召女、57歲林姓嫖客，經過調查，警方發現泰籍應召女的護照上，性別標註為男性，真實身分為變性人，得知真相後讓嫖客也傻眼。全案訊後，將林男依違反社會秩序維護法移送裁處；泰籍應召女則是移送專勤隊收容。
記者林盈君／綜合報導
據了解，淡水分局於網路巡邏時，發現某論壇張貼賣淫消息，且主打「女大生」等噱頭攬客，經連日蒐證之後，確認賣淫地點為淡江大學附近套房內，警方遂於1月30日晚間前往查緝，當場查獲林姓男嫖客與泰籍應召女，2人坦承進行非法性交易，警方並查扣保險套、潤滑劑、法交易所得2700元等證物。
警方調查發現，該名泰籍女子身材高挑，身高約169公分，長髮飄逸外型甜美，其護照上的性別欄位為「男性」，為已動完變性手術者，林姓嫖客得知真相也驚呆。而這名泰籍應召女，於去年4月持觀光簽證入境，應召集團於網路論壇張貼廣告，之後透過LINE私訊招攬尋芳客，每次性交易一次為2700元，全案訊後依罰移送裁處，警方也將持續追查幕後應召站集團。
※【NOWnews 今日新聞
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